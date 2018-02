Milan per un miliardo allo sceicco Al Thani: Berlusconi disse no. Retroscena

Il Milan in mano allo sceicco Al Thani nel dopo Berlusconi? Avrebbe potuto accadere circa 10 anni anni, per la precisione nel 2007. Molto tempo prima che il club rossonero andasse dunque in mano ai cinesi guidati da Yonghong Li.

Milan: Al Thani offrì a Berlusconi un miliardo. Poi ripiegò sul Psg

Secondo Repubblica nel 2007 dopo la vittoria della Champions League (nella finale di Atene contro il Liverpool), l’emiro del Qatar Al Thani offrì a Berlusconi un miliardo di euro per prendere il Milan.

La controproposta fu di fare il socio di minoranza: lo sceicco ci pensò e poi decise di comprare il Psg per la felicità dei tifosi parigini che oggi vedono una squadra di stelle (tra Neymar, Cavani, Di Maria, Verratti e Mbappè). Berlusconi invece ha poi venduto il Milan a distanza di anni a 740 milioni.