Milan-Perin, accordo vicino col Genoa. PERIN AL MILAN, QUASI FATTA



Il Milan è vicino a Mattia Perin per consegnargli la maglia di portiere titolare rossonero per la prossima stagione. Massimiliano Mirabelli ha contatto l'agente del giocatore e lo stesso portiere.



Milan-Perin, accordo vicino col Genoa. PERIN AL MILAN, AFFARE DA 15 MILIONI



Con il Genoa, alla luce dei passati problemi fisici il club rossonero pensa a una trattativa che preveda una parte fissa e una variabile. Complessivamente Milan e Genoa sono d'accordo sulla valutazione complessiva da 15 milioni. I rossoblu puntano a 10 milioni più 5 mln di bonus legati alle presenze. I rossoneri vorrebbero fate 8+7. Sembrano dettagli non insormontabili da limare. Mattia Perin piace sia alla dirigenza che a Vincenzo Montella e - fatte le verifiche a livello fisico dopo i gravi infortuni patiti - l'idea affascina tutti a Casa MIlan visto che con lui arriverebbe un portiere in grado di lanciare la sfida proprio a Donnarumma in nazionale per l'eredità di Gigi Buffon.



Milan-Perin, ecco l'offerta - Neto alternativa per il dopo-Donnarumma



La prima alternativa a Mattia Perin resta il brasiliano Neto: a Casa Milan i dirigenti rossoneri hanno infatti incontrato l'agente del secondo portiere della Juventus, Stefano Castagna. Il club bianconero valuta l'ex numero uno della Fiorentina circa 10-12 milioni. Si è parlato di un possibile scambio con De Sciglio, anche se in ogni caso è probabile che le due trattative verranno separate.