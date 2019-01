Milan-Piatek, è fatta. Accordo con il Genoa. I dettagli

Milan-Piatek, è fatta. Accordo con il Genoa

Krzysztof Piatek è il nuovo centravanti del Milan. Il cartellino del 23enne attaccante polacco costerà al club rossonero 35 milioni di euro più bonus e senza contropartite tecniche (si era parlato di Halilovic, Bertolacci, José Mauri e Plizzari). Il Milan pagherà subito in unica soluzione e questa è la ragione che ha portato lo sconto da 40 a 35 milioni da parte del Genoa.

Intanto il Milan saluta Stefan Simic. Il difensore 24enne si è trasferito al Frosinone. Visto l'infortunio di Zapata, in questo momento Gattuso si trova con soli due centrali di ruolo, Romagnoli e Musacchio, a cui però si può aggiungere Ignazio Abate che ha sempre fatto molto bene in quel ruolo quando è stato chiamato in causa (l'ultima apparizione proprio sul campo del Genoa nella vittoria per 2-0 dei rossoneri).