Milan, Piatek accetta di partire: 4 squadre per lui. E Paquetà...

MILAN, PIATEK: 4 CLUB PER IL PISTOLERO

Kris Piatek potrebbe lasciare il Milan in questa sessione di mercato. Il Pistolero che arrivò un anno fa dal Genoa (per 35 milioni) in sostituzione di Higuain ha smarrito la via del gol dopo un inizio strepitoso con la maglia rossonera. Quest'anno ha segnato solo 4 reti (3 su rigore) e pare il lontano parente del bomber implacabile che aveva fatto sognare inizialmente i tifosi rossoneri. Quattro le squadre sulle tracce di Piatek: in prima fila West Ham e Aston Villa, poi Bayer Leverkusen e sullo sfondo la Fiorentina. L'attaccante sembra entrato nell'orbita di idee di accettare la corte di altri club, come riporta Sport Mediaset, mentre il Milan può venderlo per una cifra di almeno 32 milioni di euro.

MILAN-PETAGNA

La partenza di Piatek potrebbe poi portare un altro attaccante nella rosa rossonera: a quel punto il dirigenti di via Aldo Rossi valuterebbero la possibilità di prendere Petagna (uscito proprio dal vivaio del Diavolo). L'attaccante della Spal sarebbe l'idea alternativa in rosa a Zlatan Ibrahimovic. Su Petagna però ci sono anche altri club (Inter, Roma e Sampdoria) e il 24enne nelle scorse ore ha spiegato che non vorrebbe lasciare la Spal per il momento. “Sono qui, la Spal mi ha scelto per segnare e portarli alla salvezza. Futuro? Io sono contento qua e voglio chiudere la stagione a Ferrara. Voglio arrivare in doppia cifra, poi a giugno vedremo”, le sue parole a Sky Sport.

MILAN, PAQUETA'-PSG: LEONARDO PUNTA SULLO SCONTO

Fronte Paquetà. Anche sul centrocampista brasiliano il Milan ascolta offerte. Come noto, Leonardo - che lo portò in Italia un anno fa - sta pensando di acquistarlo al Paris Saint Germain. Il problema resta il prezzo: il club rossonero chiede 35 milioni, il Psg sin qui non ha presentato l'offerta giusta.

MILAN, FENERBAHCE SU RICARDO RODRIGUEZ

In uscita resta anche Ricardo Rodriguez. Il Fenerbahçe pensa al terzino del Milan e secondo il quotidiano turco Fanatik avrebbe inviato un emissario per cercare di chiudere l'operazione entro questa settimana. Si potrebbe chiudere con un prestito con obbligo di riscatto ad una cifra attorno ai dieci milioni di euro.

MILAN-TODIBO, FRENATA PER IL DIFENSORE DEL BARCELLONA

Intanto si complica l'arrivo di Jean-Clair Todibo. Il Milan e il Barcellona non hanno trovato un accordo sulla formula di arrivo del giocatore in rossonero. Il club blaugrana infatti punta sul prestito o comunque su una possibile recompra e lo stesso difensore francese non vorrebbe staccarsi del tutto dal Barça. I rossoneri stanno valutando anche altri profili. Ovviamente sino a quando il Milan non avrà chiuso per l'arrivo di un difensore centrale, resterà in stand by anche la trattativa per il possibile ritorno di Mattia Caldara all'Atalanta (che a quel punto lascerebbe partire Simon Kjaer alla Sampdoria: anche se nelle scorse ore si è pure ipotizzato uno scambio di prestiti Caldara-Kjaer tra il Milan e l'Atalanta, con l'ok del Siviglia, proprietario del cartellino del giocatore danese).