Milan, Piatek: "Passo avanti per la mia carriera. Arrivato a Milanello..."

Milan, Piatek: "Passo avanti per la mia carriera. Impressionato da Milanello"

''Il Milan ha rappresentato un passo avanti per la mia carriera, quando sono arrivato a Milanello, ne sono rimasto impressionato", spiega l'attaccante del Milan Krysztof Piatek sul suo recente passaggio in rossonero nella sessione invernale di mercato. Il bomber ex Genoa non ha dubbi: "Ho fatto molti gol in Serie A ed è normale che siano aumentate le aspettative nei miei confronti, diciamo che la pressione me la sono scelta io, mi devo abituare a questa situazione, sicuramente non cambierà. Cerco di essere sempre la stessa persona e di lavorare come prima''.

Milan, Piatek: "La mia esultanza? E' diventata un talismano"

La sua tipica esultanza è già diventata uno dei gesti più amati del campionato. Il Pistolero spiega: ''Non avevo preparato nulla, ho esultato così dopo il secondo gol, poi non ho cambiato. Dopo è diventato un mio talismano, anche perché ho segnato praticamente sempre. La striscia di reti consecutive ha fatto impazzire tutti in Italia''.

Milan, Piatek: "Ho migliorato i parametri fisici, la resistenza e..."

La voglia di lavorare sodo non manca a Krysztof Piatek: ''Ho migliorato i parametri fisici, la resistenza e la velocità. Ho cercato di migliorare il tiro e adesso ritengo di avere un'esecuzione migliore. In ogni allenamento mi esercito sulla posizione del piede e anche sulle punizioni, perché ormai una punta deve sapere far gol da tutte le posizioni. Ambizioni? Dopo il primo allenamento in Italia mi sono detto: se faccio 12 gol in questa stagione, sarò contento. Ma l'appetito vien mangiando. Devo lavorare duro ogni giorno, in ogni allenamento, e alla fine ci saranno i risultati. Non importa se gioco a San Siro o per il Cracovia o per la Nazionale polacca''.