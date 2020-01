MILAN, PIATEK-TOTTENHAM ACCORDO E VISITE MEDICHE? GIALLO. E UNDER-SUSO...

PIATEK DAL MILAN AL TOTTENHAM FATTA? SMENTITE. SI TRATTA - CALCIOMERCATO MILAN NEWS

Kris Piatek lascia il Milan per passare al Tottenham alla corte di Josè Mourinho e sostituire Harry Kane (fermo 2-3 mesi per infortunio). Lo sostiene il Sun secondo cui l'attaccante rossonero diventerà il nuovo bomber degli Spurs per 28 milioni di euro più 5 di bonus. Non solo: stando al tabloid inglese, le visite mediche dovrebbero svolgersi nelle prossime 48 ore e il contratto che firmerà Piatek dovrebbe essere di tre anni e mezzo. L'agente del calciatore, però, ha smentito uno stato così avanzato della trattativa. Il Tottenham sta parlando con il Milan e con il Pistolero, ma non ci sarebbe l'accordo di cui parla il Sun. E in vista di Cagliari-Milan, l'attaccante è stato regolarmente convocato da Stefano Pioli. Così come Pepe Reina: il secondo portiere milanista è a un passo dall'Aston Villa, ma prima il club di via Aldo Rossi deve prendere un sostituto (sondato Emiliano Viviano, attualmente senza squadra, l'alternativa è Marco Sportiello dell'Atalanta).

MILAN-PETAGNA, OFFERTA ALLA SPAL - CALCIOMERCATO MILAN NEWS

Milan-Petagna: secondo Sport Mediaset è stato proposto alla Spal un prestito oneroso da 3 milioni di euro con obbligo di riscatto fissato a 12 milioni. Il club di Ferrara chiede 20 milioni di euro. Dopo la cessione di Piatek se ne riparlerà.

MILAN CESSIONI: DOPO CALDARA SI LAVORA SU RODRIGUEZ - CALCIOMERCATO MILAN NEWS

Oltre a Mattia Caldara all'Atalanta (prestito di 18 mesi con diritto di riscatto da 15 milioni con percentuale sulla rivendita) e Fabio Borini (al Verona), il Milan cercherà di definire altre cessioni in questa finestra invernale. Il Fenerbahçe resta in pressing per Ricardo Rodriguez, ma per il momento non c'è l'accordo e il giocatore piace anche al PSV Eindhoven.

MILAN-UNDER (SUSO-ROMA) E POLITANO-MILAN (KESSIE-INTER) - CALCIOMERCATO MILAN NEWS

La Roma e il Milan nei prossimi giorni potrebbero sedersi a un tavolo per trattare: Suso e un obiettivo giallorosso (lo era già stato in estate, ma l'offerta non aveva soddisfatto i rossoneri), il turco Under può essere un giocatore interessante per la rosa di Stefano Pioli. La prossima settimana si riparlerà anche di Stefano Politano: l'ex Sassuolo (i cui agenti hanno un accordo di massima con il Milan) è in uscita dall'Inter che però non pensa al prestito. Cessione cash (valutazione attorno ai 25 milioni) o scambio con Kessie le ipotesi.

MILAN-KJAER, MILAN-CHRISTENSEN - CALCIOMERCATO MILAN NEWS

Simon Kjaer al Milan? Il difensore danese potrebbe arrivare a Milanello in prestito secco dall'Atalanta (via Siviglia). Andreas Christensen è un altro obiettivo per rinforzare la retroguardia rossonera: il club di via Aldo Rossi pensa a un prestito diritto di riscatto. Ma Chelsea è perplesso sulla formula. Potrebbero arrivare entrambi se si trovasse la quadra con i rispettivi club alle condizioni cui punta il MIlan.