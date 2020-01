Milan, Piatek-Totthenam e il prezzo si alza. Politano? Scambio Milan-Inter...

Milan, Piatek-Totthenam e il prezzo si alza - MILAN MERCATO NEWS

Kris Piatek diventa un uomo mercato per la Premier League. Dopo Aston Villa (che sta per prendere Reina, ma prima il Milan cerca un vice-Donnarumma) e Newcastle anche il Tottenham di Jose' Mourinho starebbe pensando all'attaccante rossonero per far fronte all'assenza di Harry Kane. Il Pistolero rischia di trovare poco spazio con la maglia rossonera (Ibrahimovic-Leao sembra essere la coppia favorita per i prossimi mesi). A Casa Milan possono cedere Piatek ma chiedono 35 milioni di euro. Aston Villa e Newcastle si erano spinte attorno a quota 28-30, ora c'è da capire le mosse del Tottenham. Vero che gli Spurs preferirebbero il prestito, ma vero pure che a Mourinho un attaccante serve a tutti i costi: lo Special One dopo il pari in FA Cup contro il Middlesbrough si e' lamentato della mancanza di una prima punta di ruolo. La cessione di Piatek potrebbe poi convincere il Milan ad affondare il colpo per prendere Petagna dalla Spal (valutato attorno ai 20 milioni).

MILAN-POLITANO. KESSIE-INTER? - MILAN MERCATO NEWS

Politano al Milan? "In questo momento le voci sono tante, siamo tutti attivi e a livello operativo ci siamo. A livello generale sapete benissimo che quello che non si fa oggi, può succedere stasera", ha detto Beppe Marotta secondo quanto riporta tuttomercatoweb.com. L'Inter non fa muro. Ma il club nerazzurro valuta non meno di 25 milioni l'attaccante esterno che prese dal Sassuolo due anni fa. E Carlo Pellegatti sul suo canale Youtube ha spiegato: "L'Inter non vuole darlo in prestito, ma vuole incassare tra i 20 e i 25 milioni di euro. Non credo che il Milan, in caso di cessione di Piatek, prenda quei soldi per investirli su Politano. I rossoneri potrebbero mettere sul piatto qualche giocatore, come lo stesso Piatek, ma difficilmente l'Inter accetterà visto che punta forte su Giroud. Non credo che possa essere nemmeno Paquetà, mentre un giocatore che potrebbe interessare ai nerazzurri è Kessie. Nelle ultime ore, questa ipotesi di scambio si è però un po' raffreddata". La situazione resta aperta anche alla luce dell'accordo di massima tra il Milan e gli agenti di Politano. Va trovata la quadra con l'Inter.

MILAN, UNDER ALTERNATIVA DI POLITANO - MILAN MERCATO NEWS

Politano obiettivo primario nel mercato del Milan. L'alternativa è il romanista Under. Ma il cartellino dell'attaccante esterno turno costa attorno ai 50 milioni di euro e l'ipotesi è molto complicata.

MILAN-KJAER, CALDARA-ATALANTA - MILAN MERCATO NEWS

Difesa Milan. Sempre più lontano il centrale del Barcellona, Todibo. Simon Kjaer è il profilo più caldo: il danese vuol lasciare l'Atalanta e potrebbe arrivare in prestito per sei mesi con Caldara a fare il percorso opposto tornando alla corte di Gasperini. Il Milan monitora anche Andreas Christensen, che non trova spazio nel Chelsea di Lampard.

MILAN, PAQUETA'-PSG - MILAN MERCATO NEWS

Piccoli movimenti sul fronte Paquetà. Nuovi contatti - secondo il Corriere dello Sport - nelle scorse ore fra il Psg e Eduardo Uram, agente del calciatore. Il Milan non scende sotto la richiesta di 35 milioni al Psg.

MILAN, BORINI-VERONA - MILAN MERCATO NEWS

Fabio Borini lascia il Milan, ma non per andare al Genoa. Il giocatore è vicino dell'Hellas Verona. L'attaccante ex Liverpool lascia la squadra rossonera con 75 presenze, 8 gol e 6 assist.