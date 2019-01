Milan-Piatek, via libera dell'Uefa per l'attaccante del Genoa

Il Milan avrebbe ricevuto il via libera da parte dell’UEFA e della commissione di controllo di Nyon per l'arrivo di Piatek a determinate cifre ed esborsi immediati. Lo rivela Il Sole 24 Ore, seconco cui la dirigenza milanista si è rivolta alla Camera giudicante per un parere ‘tecnico’ sull’eventuale affare in entrata, che porterebbe il Milan ad un esborso inatteso: è arrivato l'atteso sì. Bisogna anche tenere conto che l'addio di Higuain permetterà ai rossoneri un risparmio su ingaggio (circa 9 milioni) e parte del prestito oneroso concordato con la Juventus in estate (altri 9 milioni su 18).

Milan-Piatek, verso l'accordo con il Genoa. La formula e i dubbi di Gazidis

Krzysztof Piatek è la prima scelta del Milan per sostituire Gonzalo Higuain che andrà Chelsea (con Morata verso l'Atletico Madrid). Il bomber del Genoa ha già un accordo con i rossoneri per un contratto di 4 anni e mezzo da 1,8 milioni di euro netti a stagione. Ora manca solo l'intesa tra i due club, che sembrano aver trovato la formula giusta per chiudere. Si va verso un prestito oneroso, con il resto dei 40 milioni di euro richiesti da Preziosi che verranno pagati dal Milan a rate. Questa formula dovrebbe essere accettata dalla UEFA, che guarda con attenzione ai conti rossoneri in ottica Financial Fair Play.

L'ultima parola sull'operazione Piatek-Milan toccherà all'ad milanista Gazidis, che, secondo alcuni rumors, ha qualche perplessità sul costo dell'attaccante polacco. Non ci sono però grandi alternative sul mercato. Morata è lontanissimo (direzione Atletico Madrid come si diceva) e il piano B è il 25enne attaccante belga Michy Batshuayi del Chelsea (in prestito al Valencia) anche se non convince completamente la dirigenza del Milan.

Intanto il Milan ha smentito la voce di una festa d'addio tra Gonzalo Higuain e i compagni, ma si sarebbe trattato solo di una cena con alcuni componenti della squadra come avviene spesso durante le settimane. Gonzalo Higuain comunque è atteso a Londra per le visite mediche: secondo La Gazzetta dello Sport, il suo esordio con i Blues ovviamente non avverrà nel big match di sabato pomeriggio contro l'Arsenal, ma quasi certamente giovedì contro il Tottenham nella semifinale di ritorno della coppa di Lega inglese.