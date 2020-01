Milan, Pioli: "Ci è mancata la qualità. Impatto di Ibrahimovic positivo"

Milan-Sampdoria, Pioli: "Ci è mancata la qualità"

"Volevamo vincere, volevamo riprendere il nostro campionato con i tre punti e il fatto di non esserci riusciti e' deludente", le parole dell'allenatore del Milan Stefano Pioli dopo il pareggio casalingo contro la Sampdoria nel giorno del ritorno a San Siro di Ibrahimovic. "Abbiamo fatto la partita, abbiamo giocato quasi sempre nella meta' campo avversaria mettendo un numero impressionante di palloni nella loro area, quasi 70, ma ci e' mancata la qualita' - ha osservato l'allenatore rossonero ai microfoni di Sky - Non c'e' mancata la voglia di fare e di vincere, ma con poca precisione tecnica diventa tutto difficile. Da tutti i calciatori del Milan deve arrivare piu' qualita', i nostri centrocampisti ne hanno e abbiamo giocato belle partite esprimendo un buon calcio. Oggi invece abbiamo fatto solo il 70 per cento di passaggi precisi contro un avversario che ci aspettava nella sua meta' campo. E poi bisogna essere anche bravi a prendere i rimpalli giusti e buttare dentro la palla. Basta qualcosa in piu': non ho mai parlato di fortuna perche' siamo noi che dobbiamo andare a cercare gli episodi favorevoli, invece oggi usciamo da questa partita con un pizzico di rammarico".

MILAN, PIOLI: "IMPATTO DI IBRAHIMOVIC POSITIVO"

Pioli ha anche commentato la partita di Ibrahimovic, entrato in campo al 55': "Il suo impatto e' stato positivo, ha dato presenza e sostegno ai compagni, e' stato un punto di riferimento per i compagni - ha osservato l'allenatore del Milan - Potevamo cercarlo di piu' nel finale di partita, con la sua prestanza fisica poteva aiutarci soprattutto nell'ultimo quarto d'ora, perche' avevamo speso tanto dal punto di vista mentale anche a seguito della disastrosa sconfitta di Bergamo che ci e' rimasta dentro. Ma la squadra non e' ancora abituata ad averlo. Dobbiamo essere piu' lucidi e capire di avere altre risorse e altre soluzioni da sfruttare". Pioli si e' anche soffermato sul nuovo assetto del Milan con Ibrahimovic: "Sta facendo il centravanti, vediamo se giocheremo solo con lui o anche con un altro attaccante. Piatek? Possono giocare insieme - ha spiegato l'allenatore del Milan - basta mantenere gli equilibri di squadra. Lo sviluppo offensivo con Ibra e' ancora tutto sta studiare, dobbiamo conoscerci bene e capire che situazioni possiamo proporre. Io credo che in una squadra di calcio la cosa importante sia mettere i giocatori di qualita' piu' volte in possesso palla e oggi lo abbiamo fatto, ma poi non siamo riusciti a sfruttare le opportunita' perche' ci e' mancata qualita'. Suso? Non e' stato solo un suo problema".

Milan, Ibrahimovic: "Volevo fare gol e fare il segno di Dio sotto la curva"

Zlatan Ibrahimovic è tornato a San Siro con la maglia del Milan. Lo svedese è entrato al 56° (al posto di Piatek) e pur non giocando una partita dal 25 ottobre ha sfiorato il gol (Colley ha salvato nei pressi della linea), regalato assist (a Krunic) e belle giocate. Oltre ad aver fatto sentire la sua presenza quando la squadra ha provato i lanci lunghi. Non è bastato per regalare la vittoria al Milan, ma la sua prestazione è stata certamente positiva. "Sono molto emozionato, volevo fare gol e fare il segno di Dio sotto la curva. Si vede in campo che manca tanta fiducia ed aggressività nel fare gol, siamo meno concreti. Bisogna capire cosa fare per far uscire il massimale della squadra. Proverò ad aiutare in tutti i modi", ha spiegato Ibrahimovic ai microfoni di Sport Mediaset a fine partita.

Milan, Ibrahimovic: "Sicuro al 100% che ci possiamo rialzare"

Ibra non ha dubbi. "Sono 100% sicuro che ci possiamo rialzare, passo dopo passo". Zlatan sulle sensazioni al termine di questo Milan-Sampdoria: "Sono soddisfatto solo se vinco la partita, mi piace vincere. La cosa positiva è che ero in campo dopo tre mesi e a San Siro, mi è mancato tanti anni. Sono qua e vedrò di continuare a stare dentro San Siro".

MILAN, IBRAHIMOVIC: "MANCA FIDUCIA E AGGRESSIVITA' NEL FARE GOL"

Zlatan analizza i problemi di questo Milan: "Si vede in campo che manca tanta fiducia ed aggressività nel fare gol, siamo meno concreti. Bisogna capire cosa fare per far uscire il massimale della squadra. Sono qua da quattro giorni, proverò ad aiutare in tutti i modi. Manca un po' di fiducia", le sue parole a Sky Sport. Ibrahimovic Su Leao: "Gli ho spiegato che movimenti deve fare, questa è tutta esperienza. Dobbiamo soffrire per il momento, i tifosi non sono contenti, i risultati non sono positivi. Lavoriamo e pensiamo positivo". Sulla giornata Ibra spiega: "Si sentiva tanta adrenalina, tanta emozione, mi riportava indietro a 9/10 anni. Il rapporto con i tifosi è sempre bello, mi dà tante motivazioni".

MILAN-SAMPDORIA 0-0 TABELLINO

Milan (4-3-3): Donnarumma G.; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Theo Hernandez; Krunic (84’ Paquetá), Bennacer, Bonaventura (56’ Leã0); Suso, Piatek (56’ Ibrahimovic), Calhanoglu.

A disposizione: Donnarumma A, Reina, Conti, Caldara, Gabbia, Brescianini, Kessie, Castillejo, D. Maldini. All. Pioli.

Sampdoria (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Chabot, Colley, Murru; Thorsby, Vieira, Linetty; Ramirez (30’ Depaoli. 42’Jankto); Gabbiadini, Quagliarella (85’ Ekdal).

A disposizione: Seculin, Falcone, De Paoli, Augello, Murillo, Regini, , Jankto, Léris, Maroni, Rigoni, E. Bonazzoli. All. Ranieri.

Arbitro: Massa di Imperia.

Spettatori: 58.572

Incasso: 1.605.460,26 euro

Ammoniti: 13’ Krunic (M), 40’ Depaoli (S), 68’ Thorsby (S), 70’ Colley (S), 78’ Bereszynski (S), 90’ Linetty (S).

Recupero tempo: 3’ pt, 4’ st.