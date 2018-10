Milan, Piquadro partner ufficiale dei rossoneri

Piquadro annuncia il suo ingresso nel mondo del calcio siglando un accordo che lo vedrà partner ufficiale del club AC Milan per la stagione calcistica 2018-19.

Il marchio italiano di accessori di pelletteria tech-design per business traveller conferma il suo legame con il mondo dello sport diventando Official Tech Travel Partner del Milan, una squadra che, attraverso una storia di grandissimi successi, identifica un modello di performance e sfida in tutto e per tutto coerente con i valori del brand bolognese.

Per accompagnare il team durante il campionato sono stati selezionati zaini e trolley molto innovativi. In particolare, lo zaino Brief, interamente in pelle, è dotato di tecnologia Bagmotic che consente l’interazione tramite cellulare. Grazie all’app Connequ di Piquadro lo zaino è connesso via Bluetooth allo smartphone e funziona come un allarme in caso di furto o smarrimento. All’interno dello zaino si trova una tasca specificamente pensata per contenere un powerbank che permette di ricaricare lo smartphone per induzione. Sempre in tema di sicurezza, lo zaino è dotato di una serratura a combinazione, di un cavetto antifurto e di una speciale tasca per il portafoglio con protezione RFID per evitare la clonazione delle carte di credito. L’apertura fast check che permette di separare per tre quarti lo scomparto pc dallo zaino serve invece per velocizzare i controlli in aeroporto.

L’altro prodotto in dotazione al team AC Milan è il trolley da cabina di Cubica, la nuova linea da viaggio di ultima generazione interamente realizzata in policarbonato vergine che lo rende resistentissimo e leggero. Grazie ai cuscinetti shock absorber sulle ruote, il trolley è estremamente silenzioso e maneggevole oltre che ancora più affidabile per un’esperienza di viaggio davvero confortevole e sicura.

A completare il set, è un necessaire, accessorio molto utilizzato dai calciatori negli spostamenti più brevi. I colori scelti per trolley, zaino e necessaire sono diverse sfumature di nero mentre i dettagli a contrasto sono rigorosamente rossi.

“Il Milan è un Team amatissimo dai suoi tifosi e stimato da tutto il resto del calcio mondiale” dichiara Marco Palmieri, fondatore e Presidente di Piquadro. “In Piquadro ci sentiamo come una vera squadra e questo progetto rappresenta una straordinaria occasione per associare il nostro marchio ai valori di sfida, performance e squadra di un grandissimo team calcistico e per raccontare la passione con cui promuoviamo l’eccellenza italiana nel mondo”.

"Questa partnership dimostra ancora una volta quanto il brand Milan sia capace di unire in maniera trasversale” dichiara Mauro Tavola, Partnership Director di AC Milan. “Milan e Piquadro rappresentano eleganza, classe, ma anche modernità e internazionalità. I nostri due marchi sono conosciuti in tutto il mondo e sono sinonimo di eccellenza in ambito sportivo e nell’ambito degli accessori"