Milan, Kalinic-Pato: la verità sullo scambio. Calciomercato Milan news

MILAN, KALINIC-PATO SCAMBIO? NON SI FARA'

Il Tianjin Quanjian continua a corteggiare l'attaccante del Milan, Nikola Kalinic. Il club cinese ha messo nel mirino il centravanti croato, ma è stata smentita la possibilità che possa essere offerto l’ex milanista Alexandre Pato come contropartita. Ad ogni modo sembra esserci un veto anche dallo stesso Kalinic, pronto a giocarsi in rossonero le chance di andare al Mondiale di Russia 2018.

MILAN SU DARMIAN? RUMORS UK

Secondo il tabloid inglese Independent, non ci sarebbe solo il Valencia in corsa per Matteo Darmian, terzino in uscita dal Manchester United: anche il Milan, infatti, avrebbe messo gli occhi sull’ex difensore uscito del settore giovanile rossonero.

Milan preso il croato Mionic. Milan news calciomercato

Il Milan ha depositato in Lega il contratto di Antonio Mionic. Classe 2001, il giovane talento croato arriva a titolo definitivo dall'NK Istra 1961. Jolly che può ricoprire più ruoli dal centrocampo meglio come mezzala, anche se può fare anche il trequartista. Abile con il piede destro, ma usa bene anche il sinistro ed è forte in dribbling.

MILAN, LOCATELLI-GENOA? CENTORCAMPISTA INCEDIBILE

Manuel Locatelli non lascerà il Milan a gennaio. Il 19enne centrocampista ha diverse richieste. In primi il Genoa, ma anche Spal e Verona hanno chiesto informazioni. Il club rossonero lo considera incedibile: vero che ha giocato solo due partite da titolare in campionato, ma altre volte è subentrato e molti minuti gli sono stati dati in Europa League. Locatelli può giocare mezzala o all'occorrenza davanti alla difesa: il suo ruolo può essere cruciale nella seconda parte della stagione.

Milan, Andrè Silva e Gustavo Gomez: la verità sulle offerte. Ac Milan news

Milan, lo Swansea interessato ad Andrè Silva. Secondo Premium Sport non c'è stata alcuna offerta da parte del club gallese. Il Milan non vuole lasciar partire l'attaccante preso in estate dal Porto. Fronte Gustavo Gomez: il Boca Juniors avrebbe cambiato le carte in tavola. Da qui la frenata nella cessione del difensore argentino. Il club rossonero ritiene troppo bassa l’offerta degli argentini (500 mila euro di prestito per diciotto mesi più 5 milioni di riscatto obbligatorio).

MILAN dice stop al mercato: "avanti con questo gruppo". CALCIOMERCATO NEWS

"Un po' di fantasia non guasta mai - scrive il Milan sul proprio sito internet nello spazio dedicato all'Edicola Rossonera - Fa parte del gioco, soprattutto durante le sessioni di mercato. Ma al netto di tutte le ipotesi, quello del Milan non prevede entrate, ma solo ed esclusivamente il consolidamento di tutti i giocatori approdati a Milanello dopo le numerose operazioni estive. Restiamo convinti delle proprie scelte e continuiamo a lavorare, grazie alla dedizione del mister, del suo staff e all'applicazione di tutti i giocatori che fanno parte del gruppo".

MILAN, SUSO: "NON MI INTERESSA DELLA CLAUSOLA"

Suso giura fedeltà al Milan replicando alle indiscrezioni di mercato che lo vogliono nel mirino del Liverpool. "Ho firmato da poco un importante rinnovo. Ma io penso al campo e al mercato ci pensa il mio agente. Leggo, mi riferiscono di tutto: voci, volontà, presunte trattative e inesattezze. Provo a chiarire - scrive l'esterno offensivo spagnolo in un post sul proprio profilo Instagram - Prima cosa: non mi interessa nulla della clausola, per conta solo il campo e i 5 mesi che dovranno vederci protagonisti. Seconda cosa: serve rispetto per una società storica e speciale come il Milan che su di me ha puntato ed investito tanto. Terzo: in ogni caso conterebbe la mia volontà, solo la mia volontà. Ed io voglio per adesso voglio solo stare qui. Tutto il resto sono solo chiacchiere"

Milan blinda Suso a gennaio. "Nemmeno per 80 milioni". AC MILAN NEWS

Suso dichiarato incedibile dal Milan per il mercato di gennaio. "Con Suso il Milan e' stato molto chiaro in estate: non ti cediamo nemmeno per una offerta da 80 milioni di euro", scrive il club rossonero dopo che nelle scorse ore si è parlato di un'offerta del Liverpool da 40 milioni per sostituire Coutinho (passato al Barcellona). Proprio i Reds che avevano perso l'attaccante esterno spagnolo a zero a vantaggio del Diavolo.

Milan blinda Suso a gennaio. Ma in estate con la clausola il Liverpool... AC MILAN NEWS

Suso resta al Milan dunque. Ma in estate che accadrà? Nel nuovo contratto firmato lo scorso settembre, secondo quanto riporta la Gazzetta, è stata inserita una clausola rescissoria da 40 milioni di euro, valida dal 1° luglio in poi. A quel punto ovviamente la parola finale spetterà al giocatore: Suso sta molto bene al Milan, ma bisognerà capire come reagirebbe di fronte a un'offerta economica importante e magari alla prospettiva di giocare in Champions League (se i rossoneri non dovessero qualificarsi, possibilità al momento molto difficile).

MILAN, CALCIOMERCATO: GUSTAVO GOMEZ VERSO L'ADDIO

Non solo Suso. Il Milan ha fatto sapere che "tutti gli altri giocatori" citati questi giorni "nelle cronache di mercato fanno assolutamente parte del progetto". Da Biglia e Kalinic (offerte per loro dalla Cina) passando per Locatelli (pressing del Genoa) il club non vende. Unica eccezione potrebbe essere il difensore argentino Gustavo Gomez, che potrebbe andare al Boca Juniors.