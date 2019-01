Milan pressing su Piatek: erede di Higuain? Accelerata su Sensi. MILAN NEWS

Milan pressing su Piatek: erede di Higuain?

Il Milan entra in corsa per Krzysztof Piatek, 23enne bomber del Genoa (nel giro della nazionale polacca) e rivelazione di questa Serie A (13 gol in 19 partite e uno ogni cinque tiri). Il club rossonero avrebbe individuato nell'attaccante polacco il possibile sostituto di Gonzalo Higuain nel caso in cui il club di via Aldo Rossi decidesse di non riscattare in estate il Pipita. Lo riporta la Gazzetta dello Sport. La valutazione di Piatek si aggira intorno ai 60 milioni di euro ed è possibile che in estate si scateni un'asta: il centravanti del Genoa piace anche a Inter e Juventus e su di lui ci sono le attenzioni dei club esteri. Giorgio Perinetti, direttore generale del Genoa sulle voci dell'interesse del Milan per Piatek ha spiegato: "Lo abbiamo letto sulla Gazzetta, l’indiscrezione ci ha sorpreso e ci rende orgogliosi il fatto che un nostro calciatore sia così cercato, ma una trattativa coi rossoneri non è ancora iniziata”, le parole a Radio Kiss Kiss Napoli.

Milan-Sensi, accelerata con il Sassuolo

Il Milan non molla la pista che porta a Stefano Sensi del Sassuolo e nelle prossime ore vorrebbe provare ad accelerare per inserirlo il prima possibile nella rosa di Rino Gattuso. Addirittura, secondo quanto riporta Sportmediaset l'idea del club rossonero sarebbe di portarlo in Arabia Saudita per la Supercoppa italiana con la Juventus in programma il 16 gennaio. Tra il Milan e Sensi c'è già un accordo, ma va trovata ancora l'intesa con il Sassuolo: il club guidato da Squinzi ha aperto al diritto di riscatto, ma vuole 25-30 milioni di euro, mentre la società di via Aldo Rossi non vorrebbe andare oltre i 20 milioni.

Milan, Carrasco più lontano: c'è l'Arsenal

Yannick Carrasco potrebbe andare in Premier League. L'attaccante belga che piace al Milan ha le attenzioni del Manchester United, ma soprattutto dell'Arsenal. Secondo Sky Sport c'è stato un primo contatto tra i dirigenti dei Gunners, che sarebbero la destinazione preferita da parte del giocatore ex Atletico Madrid e attualmente in Cina al Dalian Yifang.

Milan, Borini-Shenzhen prosegue la trattativa

Fabio Borini può ancora lasciare il Milan e passare ai cinesi dello Shenzhen, malgrado le voci dei giorni scorsi che parlavano di trattativa saltata. Il principale ostacolo resta legato alla tassazione visto che se il cartellino dell'attaccante rossonero venisse pagato 10 milioni come vorrebbbe il Milan, lo Shenzhen dovrebbe pagarne poi altri dieci allo stato.

Milan-Pato, arrestato proprietario del Tianjin Quanjan

Alexandro Pato potrebbe tornare in orbita Milan? L'attaccante del Tianjin Quanjan vuole lasciare la Cina ed è pronto a ridursi l'ingaggio. Il Papero sogna di rivestire la maglia rossonera o di tornare in Brasile. In queste ore è stato arrestato il presidente del club cinese Shu Yuhui, accusato di aver fatto falsa propaganda con una sua azienda. I problemi del proprietario del Tianjin Quanjan potrebbero rimettere in discussionela clausola da 25 milioni e riaprire la strada che porta Pato in direzione Milan.