Milan, proposta indecente dalla Cina: la decisione di Carlos Bacca

BACCA-CINA, AGENTE: "CARLOS CONTENTO DEL MILAN"



"Carlos è molto contento al Milan". Sergio Barila, procuratore dell'attaccante rossonero Bacca, chiarisce sul futuro del suo assistito, molto richiesto in Cina.



MILAN, AGENTE BACCA: "MOLTI CLUB INTERESSATI A CARLOS IN GENNAIO"



"Il club e l'allenatore sono contenti di lui", le parole dell'agente a calciomercato.com. "A gennaio diversi club europei erano interessati al calciatore. E ora diverse squadre cinesi sono interessati e hanno offerti grandi contratti. Molti soldi. Il messaggio di Carlos è che vuole restare al Milan".



CINA, LE PROPOSTE INDECENTI PER BACCA E KALINIC DEL CLUB DI CANNAVARO



Tra i club cinesi interessati c'è il Tianjin Quanjian allenato da Fabio Cannavaro. "Non parlo pubblicamente di altri club. Bacca è un giocatore di un grande club come il Milan", ha tagliato corto Barila. Il club cinese ha offerto 30 milioni di euro al Milan per il colombiano, con 12 milioni di euro l’anno. L'ex difensore della nazionale italiana ha in Nikola Kalinic però il grande obiettivo: "È la nostra prima scelta, ma la Fiorentina non vuole lasciarlo andare" ha spiegato Cannavaro. Il mercato cinese chiuderà il 28 febbraio e il Tianjin potrebbe offrire i 50 milioni della clausola rescissoria per convincere il club viola.