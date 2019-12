Milan, Puma celebra i 120 anni del Diavolo: maglia e capsule collection. FOTO

PUMA celebra il 120° Anniversario della fondazione di AC Milan con una speciale maglia commemorativa e una capsule collection.

Fondato dall'inglese Herbert Kilpin il 16 dicembre 1899, il Milan Football and Cricket Club è stata la prima squadra di calcio nata a Milano ed è oggi riconosciuta come uno dei giganti del calcio, la terza squadra al mondo per numero di titoli internazionali tra cui 4 Coppe dei Campioni e 3 Champions League. La maglia rossonera è stata protagonista delle più grandi ed emozionanti sfide sportive nel mondo, incarnando eccellenza e passione.

Il Kit presenta elementi di design che celebrano questa storica ricorrenza, inclusa l'iconica dichiarazione del fondatore del Club Herbert Kilpin: "Saremo una squadra di diavoli. I nostri colori saranno il rosso come il fuoco e il nero come la paura che incuteremo agli avversari”. La citazione, insieme alla firma commemorativa del fondatore, è stata stampata sulle maglie dei giocatori ed è impreziosita da dettagli in oro per essere indossata con orgoglio.

La maglia del 120° Anniversario di AC Milan è in vendita, da oggi, in edizione limitata di 1899 pezzi numerati singolarmente e presentata in uno speciale packaging.

Oltre al kit da gara, è stata realizzata una collezione più ampia che comprende t-shirt, T7 track jacket, cappello, sciarpa e pallone da calcio.

Il kit e la capsule collection dei 120 anni sono disponibili online ai siti PUMA.com e store.milan.com, in tutti i PUMA Store, negli Store Ufficiali di AC Milan (Casa Milan Store, Milan Store Galleria San Carlo, San Siro Store) e presso i migliori retailer di articoli sportivi.