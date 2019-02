Milan punta al riscatto di Bakayoko. "Spero di restare rossonero e..."

MILAN, BAKAYOKO: "RESTARE A MILANO E' IL MIO SOGNO". IL CLUB ROSSONERO PRONTO A RISCATTARLO DAL CHELSEA

"Restare definitivamente al Milan? Perché no, restare a Milano è il mio sogno, il mio pensiero fisso. Ma ho un contratto con il Chelsea, quindi ora è difficile dire qualunque cosa". A chiarire la volontà di restare anche la prossima stagione a Milano, una volta scaduto il prestito, è il centrocampista Tiémoué Bakayoko, al Corriere dello Sport. Il Milan punta molto sul centrocampista arrivato dal Chelsea e l'intenzione è di riscattarlo in estate. I costi dell'operazione non sono bassi (35 milioni), ma il valore e la giovene età di Bakayoko suggeriscono al club rossonero di investire sul giocatore.

BAKAYOKO: "MILAN DOVREBBE GIOCARE OGNI ANNO IN CHAMPIOS LEAGUE"

"La mia famiglia dice che la migliore gara che ho disputato è stata l'ultima contro il Napoli, ma a me è piaciuta anche la prima contro la Juventus. Non so se sono un leader, cerco di dare tutto me stesso per la squadra e per i tifosi, faccio il mio 100% perché ho un grande cuore -prosegue il francese ai microfoni di Sky Sport-. Per quanto mi riguarda il Milan dovrebbe giocatore ogni stagione in Champions League, sono felice di essere quarto in classifica in questo momento, ma so che Lazio e Roma non molleranno fino alla fine del campionato".

MILAN, BAKAYOKO: "GATTUSO TRASMETTE AMORE"

"Gattuso penso che ami i suoi giocatori e dia tutto per farli allenare bene. La sua dote è quella di trasmettere amore. Quando giocava non era il mio giocatore ideale, ma per favore non diteglielo. Lo dico con grande rispetto, perché ha vinto la Champions League, che è il mio grande sogno", spiega Bakayoko affrontando il tema dei cori razzisti. "Credo che nel momento in cui si cominciano a sentire i 'buu', tutti dovremmo fermarci".

MILAN, BAKAYOKO: "ASSOMIGLIO A VIEIRA"

"Come modo di giocare somiglio più a Vieira, alto, forte, molto bravo tecnicamente... preferisco questo tipo di giocatore", racconta Bakayoko a Milan TV. Su come esulterà al primo gol con il Milan: "Ho preparato qualcosa per il mio primo gol, sarà una sorpresa...".

MILAN, BAKAYOKO: "PIATEK VELOCE E INTELLIGENTE"

Bakayoko su Piatek: "E' un giocatore veloce, intelligente e si è integrato subito nella squadra. Ha segnato due gol contro il Napoli, sono molto felice per lui, penso che anche grazie a lui potremo finire tra le prime quattro", spiega a Milan Tv.