Milan-Rabiot? La mossa del Paris Saint Germain

Il Paris Saint Germain è pronto a blindare il centrocampista Adrien Rabiot e sta lavorando a un rinnovo di contratto con un sostanzioso ritocco economico. Il club francese tenta quindi togliere il 24enne centrocampista dal mercato, prima che possa entrare in regime di parametro zero (contratto in scadenza nel giugno 2019).

Secondo il 'Mundo Deportivo' Rabiot, classe 1995, nel mirino del Barcellona (Milan e Juventus) rischia dunque di allontanarsi dalle pretendenti e potrebbe restare al Paris Saint Germain. Sin qui però va detto che la volontà del giocatore è parsa quella di lasciare Parigi e cercare un'avventura importante all'estero con il club blaugrana in prima linea (e sarebbe una piccola vendetta dopo che il Psg 'rapì' Neymar due estati fa), ma anche il Milan di Leonardo pronto a cogliere l'occasione (con il dirigente brasiliano il giovane talento francese esordì in Ligue 1 al Psg).