Milan, Raiola vola da Donnarumma. Le ultime sul rinnovo DONNARUMMA-MILAN

Donnarumma-Milan, la trattativa per rinnovo del portiere potrebbe avere una svolta importante nelle prossime ore. Secondo quanto riportato da GianlucaDiMarzio.com, Enzo Raiola, cugino di Mino e persona molto vicina allo stesso Donnarumma, è arrivato in Polonia per assistere alla partita Italia-Germania degli Europei Under 21. Inevitabile che i due si parleranno nelle ore successive al match e, se Gigio, mostrasse le intenzioni rinnovare il proprio contratto con il Milan, come filtrato in questi ultimi giorni, si impenneranno le quotazioni sul prolungamento del matrimonio tra Donnaruma e il club rossonero.