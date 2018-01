Milan: rifinanziamento, no a Highbridge

Il Milan probabilmente non rifinanzierà con il fondo Highbridge il debito da 303 milioni di euro contratto con il fondo d'investimento americano, Elliott, in scadenza nell'ottobre 2018. Le otto settimane di trattativa esclusiva definita con l'advisor finanziario Bgb Weston scadono nelle prossime ore (venerdì) e il club rossonero non ha ancora accettato la proposta di Highbridge.

Milan-Highbridge: verso il no al rifinziamente. Fassone farà il punto in Cina con Li Yonghong e Han Li

La sensazione è che non lo farà nei prossimi giorni e la situazione del rifinanziamento verrà analizzata anche nel corso del viaggio in Cina dell'ad rossonero Marco Fassone. La sua partenza è prevista la prossima settimana. Là incontrerà il presidente Li Yonghong e l'executive director David Han Li.

Milan, obiettivo definire il rifinanziamento già in primavera

Verranno valutate anche altre soluzioni e l'obiettivo del Milan resta quello di rifinanziare con circa sei mesi d'anticipo il debito contratto con Elliott. La decisione verrà presa in primavera entro aprile, quando il Milan si presenterà all’Uefa per la sottoscrizione del settlement agreement. La volontà del club rossonero è di risolvere la questione del finanziamento prima di andare a Nyon.