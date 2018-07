Milan, Sabelli e Furlani nel nuovo cda con Paolo Scaroni presidente

Milan, inizia ufficialmente l'era Elliott. E' stata fissata per sabato 21 luglio in mattinata, l'assemblea dei soci del Milan. A confermarlo all'uscita da Casa Milan, il presidente del collegio sindacale della societa' di via Aldo Rossi, Franco Carlo Papa. Il Consiglio d'Amministrazione, convocato per le 16,30 nella sede rossonera, non si e' potuto svolgere a causa della mancanza del quorum, data l'assenza di Yonghong Li e dei consiglieri cinesi. Presenti, invece, l'ad Marco Fassone, il consigliere Roberto Cappelli e Il membro del Cda in quota Elliot Paolo Scaroni; collegato in videoconferenza, invece, il consigliere Marco Patuano.

Al suo arrivo in via Aldo Rossi, Roberto Cappelli, membro del Cda del Milan, a chi gli chiedeva se si fossero dimessi i consiglieri in quota cinese, ha risposto: "non credo". Nel corso corso di questo primo atto formale della societa' dopo il passaggio di proprieta', non si e' toccato ufficialmente il tema del nuovo Cda, che sara' invece l'unico punto all'ordine del giorno dell'assemblea dei soci del 21. Sara' proprio il nuovo Consiglio d'Amministrazione, interamente composto da membri vicini al fondo Elliott (di Paul Singer), ad eleggere il nuovo presidente del Milan, che dovrebbe essere l'ex numero uno di Eni, Paolo Scaroni, come anticipato mercoledì dal direttore di Affaritaliani.it Angelo Maria Perrino.

Sul fronte cda, si parla del possibile ingresso di Rocco Sabelli (ex ad di Alitalia), Giorgio Furlani e Frank Tuil, Senior Portfolio Manager di Elliott.