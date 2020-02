Milan, Saelemaekers: "Mi hanno accolto tutti benissimo" - AC MILAN NEWS

Alexis Saelemaekers ha gia' esordito con il Milan domenica nel finale del match contro il Verona, giocando da terzino destro. "Domenica per me e' stato un momento importantissimo, sono molto contento di aver giocato gia' alcuni minuti, e' un sogno che e' diventato realta'", spiega il ventenne belga nel giorno della sua presentazione a Milanelloo. E' arrivato in prestito con diritto di riscatto dall'Anderlecht da poche ore, ma già sente il calore del nuovo ambiente: "Mi hanno accolto tutti benissimo, e' stato fantastico, sono rimasto quasi scioccato".

Saelemaekers (Lapresse)



Milan, Saelemaekers e il derby contro l'Inter e Lukaku

Alexis Saelemaekers è il secondo calciatore belga a vestire la maglia del Milan dopo Eric Gerets 8che vestì per pochi mesi la maglia rossonera): "Non l'ho conosciuto, quando gioco' qui non ero nemmeno nato, pero' e' un punto di riferimento e sono contento che qui al Milan ci sia stato gia' un belga prima di me". Domenica c'e' subito il derby Inter-Milan: "E' una partita sempre importante, fa piacere viverlo, escono sempre fuori i grandi giocatori. Spero di poter aiutare il mio club e di scendere in campo. Lukaku? Mi ha mandato un messaggio complimentandosi e chiedendomi se avessi bisogno di consigli soprattutto circa la citta'. Sara' una partita nella partita".

Milan, Saelemaekers: "Mi ispiro a Ronaldo. Vedere Ibrahimovic in spogliatoio è una cosa speciale" - AC MILAN NEWS

Detto che "mi ispiro a Ronaldo, e' un modello per tutti i giovani" e che fara' di tutto per dissipare i dubbi di chi non lo riteneva ancora pronto per il grande salto, Saelemaekers ammette che, in rossonero "mi sono ritrovato davanti grandi profili come Maldini e Boban. Sono giocatori che ho sempre ammirato, un sogno d'infanzia che si sta realizzando. Ibrahimovic? Lo vedevo in televisione, ora nello spogliatoio. E' una cosa speciale, mi da' la forza per dare tutto. Per me e' un motivo d'orgoglio essere qui e voglio diventare importante per aiutare la squadra ad arrivare in alto.

Questo club - ha concluso il belga - e' programmato per la vittoria, qui si respira professionalita' e determinazione".