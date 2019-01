Milan, Saint-Maximin dal Nizza? Parla l'agente

Il Milan ha detto addio al sogno Carrasco (i cinesi del Dalian Yifang hanno deciso di non venderlo in questa finestra di mercato) e ora vede sfumare anche l'altro obiettivo per l'attacco di questo ultimo giorno di trattative, ossia Allan Saint-Maximin, 21enne punta esterna del Nizza.

Milan-Saint-Maximin l'agente: "Allan gradisce il Milan, ma adesso è quasi impossibile. A giugno invece..."

Il Milan ha fatto un tentativo e ha presentato anche un'offerta per il prestito con diritto di riscatto, ma l'agente di Allan Saint-Maximin, Mirko Kirdermir, ha spiegato che a gennaio non se ne farà niente: "Adesso è quasi impossibile, perché c'è poco tempo e il Nizza ha bisogno di un attaccante per sostituirlo - ha spiega il procuratore a sportmediaset.it -. A giugno invece l'operazione potrebbe essere possibile, perché Allan gradisce la destinazione".