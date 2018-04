Milan, Salvini a Berlusconi: "Persi voti per la cessione? Sottostima l'intelligenza degli italiani"

Matteo Salvini in tackle su Silvio Berlusconi dopo le parole dell'ex proprietario del Milan di giovedì sera in Friuli: "Negli ultimi anni non è che ci abbia portato grandi vittorie e campioni, veramente crede che la cessione del Milan gli abbia fatto perdere voti e ora vuole riguadagnarne facendo dichiarazioni del genere? Se lo pensa davvero sottostima l'intelligenza degli italiani".

Milan, Berlusconi: "Andrà a finire che lo ricomprerò". Ac Milan news

"Andrà a finire che finirò per ricomperare ancora io il Milan". L'ex presidente del Milan, Silvio Berlusconi, fa sapere che potrebbe riprendere il club rossonero passato un anno fa sotto la presidente di Yonghong Li.

Berlusconi rivuole il Milan dopo il flop di Forza Italia

Berlusconi però racconta che la sua voglia di tornare in sella al Milan parte da un presupposto politico più che calcistico. Infatti a suo parere, la cessione del club rossonero avrebbe inciso in modo negativo sul recente risultato elettorale. Sarebbe la ragione per cui Forza Italia, "purtroppo contro ogni nostra aspettativa si è fermata al 14-14,5%"

Il leader di Forza Italia a Udine per un impegno pubblico ha spiegato: "Il motivo per il quale una buona parte di elettori non ci ha votato è perché il sottoscritto ha venduto il Milan. In molti mi fermano e mi chiedono il perché ho venduto a chissà chi la squadra, e mi rimproverano per le condizioni in cui la squadra versa. Vi confesso una cosa, se va avanti così non vi nego che prima o poi il Milan me lo ricompro".