Milan-Sampdoria 3-2, Cutrone: "Abbiamo dimostrato di essere squadra vera"

"E' stata una partita complicata all'inizio perche' dopo essere passati in svantaggio siamo andati sotto, poi pero' siamo stati bravi nella ripresa a ribaltarla. Oggi abbiamo dimostrato di essere una squadra vera. Mettendoci cattiveria e impegno le giocate e i risultati arrivano", ha spiegato Patrick Cutrone ai microfoni si Sky Sport 24 al termine del 3-2 con cui il Milan ha battuto la Sampdoria a San Siro. A proposito del cambio di modulo, Cutrone, oltre a sperare che Gattuso confermi il 4-4-2 ha chiarito che lui "comunque si fara' trovar pronto. Higuain mi aiuta un sacco e mi da dei consigli, oggi siamo riusciti a fare qualche giocata e a fare gol. Sono contentissimo sia di aver segnato che di aver fatto l'assist al Pipita". Sulle ambizioni del Milan Cutrone ha spiegato: "Pensiamo partita dopo partita, mercoledi' (recupero del match rinviato la prima giornata contro il Genoa, ndr) abbiamo una grande occasione per rimanere nei primi quattro, la prepareremo al meglio".

Milan, Gattuso: "Caldara starà fuori due mesi. Bonaventura stringe i denti"

"Gli infortunati? Caldara lo perderemo per un paio di mesi: ha avuto un problema al gemello mediale, e' una stagione maledetta, ci dispiace per lui. Bonaventura sta stringendo i denti: ha un'infiammazione al ginocchio e ieri (sabato , ndr) non e' riuscito ad allenarsi. Ora valutiamo Hakan Calhanoglu, che ci ha dato grande disponibilita'. E' un momento cosi': dobbiamo mettere i giocatori che stanno meglio. Recuperiamo per giovedi' e guardiamo avanti", ha spiegato Rino Gattuso al termine di Milan-Sampdoria, ai microfoni di Sky Sport.

Gattuso (foto Lapresse)



Milan-Sampdoria 3-2, Gattuso: "Volevo dei leoni e lo siamo stati"

"Faccio l'allenatore, vivo di risultati, venivamo da due sconfitte consecutive e quindi era normale che fossi nervoso. Ringrazio i giocatori per aver messo in campo quello che avevo chiesto: volevo dei leoni, dei cani rabbiosi e cosi' siamo stati. Ma contro una squadra molto forte che finora aveva subito solo 4 gol riuscire a farne tre, e' un'ottima cosa e vuol dire che oltre alla grinta abbiamo messo anche qualita' di gioco". Milan Gennaro Gattuso analizza il 3-2 del Milan contro la Sampdoria. Una vittoria fondamentale per la squadra rossonera che si rialza dopo le sconfitte contro Inter e Betis dei giorni scorsi.

Un segnale forte sulla capacità di reazione di un Milan che, trovatosi sotto 1-2 al 31° (Cutrone, poi Saponara e Quagliarella), ha avuto la forza di ribaltare il match (pareggio di Higuain su assist di Cutrone al 36° e poi Suso ha siglato il gol vittoria al 62°). "Ora dobbiamo continuare a lavorare e migliorare - ha aggiunto il tecnico calabrese ai microfoni di Sky Sport -. Abbiamo il dovere di provarci fino alla fine. Questi ragazzi riescono sempre a dare tutto quello che hanno, a volte non vengono i risultati, ma in partite come oggi contro un avversaro fortissimo siamo stati bravi a livello di mentalita' e di gioco, di carattere e personalita'. Ora recuperiamo energie e continuiamo su questa strada". Gattuso poi sottolinea: "Non abbiamo vinto perche' abbiamo cambiato modulo. Abbiamo giocato con il 4-4-2, ma sia Suso che Laxalt facevano le mezzali. Avevamo dei giocatori infortunati, altri un po' acciaccati, abbiamo provato a fare un qualcosa di nuovo, ma possiamo ancora migliorare".

MILAN-SAMPDORIA 3-2 TABELLINO



Patrick Cutrone (foto Lapresse)



MARCATORI Cutrone (M) al 17', Saponara (S) al 21', Quagliarella (S) al 31', Higuain (M) al 36' p.t.; Suso (M) al 17' s.t.

MILAN (4-4-2) G. Donnarumma; Calabria (dal 33' s.t. Abate), Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Suso, Kessie, Biglia, Laxalt (dal 44' s.t. Calhanoglu); Higuain, Cutrone (dal 32' s.t. Castillejo). (Reina, A. Donnarumma, Conti, Zapata, Bakayoko, Mauri, Bertolacci, Borini, Halilovic, Calhanoglu). All. Gattuso

SAMPDORIA (4-3-1-2) Audero; Bereszynski, Tonelli, Andersen, Murru (dal 29' p.t. Sala); Praet, Ekdal, Linetty; Saponara (dal 32' s.t. Caprari); Defrel (dal 16' s.t. Kownacki), Quagliarella. (Rafael, Belec, Colley, Ferrari, Tavares, Vieira, Barreto, Jankto, Ramirez). All. Giampaolo

ARBITRO Maresca

NOTE ammoniti Linetty, Sala, Abate, Kessie, Romagnoli