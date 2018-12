Milan, sanzione Uefa: multa, rosa limitata e... IBRAHIMOVIC, SI RIAPRE

Milan, sanzione Uefa: multa, rosa limitata e possibile esclusione dalle Coppe senza pareggio di bilancio a 2021

MILAN/ Sentenza UEFA. Dodici milioni trattenuti dai premi dell'Europa League, pareggio di bilancio entro il 2021 e liste Uefa limitate nelle prossime due stagioni: e' questa la sanzione inflitta dall'Uefa al Milan per non aver rispettato i parametri del fair play finanziario nel triennio 2014-17. La decisione e' starta presa dalla camera arbitrale dell'Organo Uefa di Controllo Finanziario dei Club (Cfcb) a cui il Tribunale Arbitrale dello Sport (Tas) aveva deferito il caso. In particolare al club rossonero verra' tenuto di mira per il pareggio di bilancio: se non dovesse rispettarlo al 30 giugno 2021, sara' escluso dalla partecipazione alla successiva competizione Uefa alla quale dovesse qualificarsi nel corso delle due stagioni successive, 2022/23 e 2023/24. Al Milan verranno anche trattenuti 12 milioni di euro di profitti della Uefa Europa League 2018/19 e non potra' registrare piu' di 21 giocatori per le competizioni Uefa 2019/20 e 2020/21. Il Milan potra' presentare ricorso al Tribunale Arbitrale dello Sport (il Tas di Losanna).

MILAN-IBRAHIMOVIC, RIALZO PER RIPORTARE ZLATAN IN ROSSONERO

Le parole di Leonardo sull'addio al possibile ritorno di Zlatan Ibrahimovic al Milan potrebbero essere stata una pretattica. Lo riporta Sport Mediaset, secondo cui Ibra gradirebbe vestire nuovamente rossonero ed i Los Angeles Galaxy hanno accontentato le sue richieste ma in casa Milan è pronto una nuova offerta con rialzo sull'ingaggio: una tentazione che potrebbe spingere Ibrahimovic a chiedere di essere liberato per tornare a Milano. Il Milan aveva proposto un contratto di sei mesi a 1,5 milioni di euro con opzione sul rinnovo per i successivi 12 mesi. Ora il club rossonero sta meditando un rialzo. A maggior ragione alla luce dell'eliminazione dall'Europa League e con una sanzione Uefa, più alta rispetto aei 6-7 milioni che si attendevano i dirigenti rossoneri. Vista la situazione, riposta Sport mediaset, "a gennaio sarebbe difficile puntare ad altri rinforzi di uguale qualità e, preso già Paquetà, potrebbe arrivare al massimo un altro centrocampista a costo zero (difesa a posto col rientro di Romagnoli e Abate che da centrale sta convicendo)".