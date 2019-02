Milan, Scaroni: "Sarà stadio più bello del mondo con l'Inter. San Siro o.."

Milan, Scaroni: "Con l'Inter avremo lo stadio più bello del mondo. Ristrutturazione San Siro o nuovo impianto"

"Abbiamo fatto due proposte al Comune, una per ristrutturare San Siro e l'altra per costruire un nuovo stadio. L'obiettivo e' dare a Milano uno stadio moderno e di grande livello, per farla diventare la capitale del calcio". Lo ha detto il presidente del Milan, Paolo Scaroni, a proposito del futuro del "Meazza", intervenuto all'incontro "Uniti dalla tradizione, portiamo in campo gusto e passione" a Milano. "Sarebbe piu' facile costruire uno stadio nuovo, anche se ci sono esempi di ristrutturazione di successo come l'Anfield (stadio del Liverpool, ndr)", ha aggiunto Scaroni.

Il presidente del Milan sottolinea: "Gli stadi sono fuori dal FFP. Di advisor ne abbiamo una quantità. Noi italiani e noi milanesi siamo rimasti indietro a livello di stadi. Inghilterra, Spagna e Germania hanno già fatto le cose che dobbiamo fare. Questo ci permette di copiare le eccellenze. Non dobbiamo inventarci come accogliere le famiglie. Al Bernabeu ci sono 7 ristoranti. La Juventus l’ha fatto in tempi recenti. Noi Milano, capitale del calcio mondiale, dobbiamo prendere le esperienze migliori e metterle nel nostro stadio"

Inter, Antonello: "Dobbiamo dare a Milano un impianto all’altezza"

"Avvaloro quanto detto dal presidente Scaroni - ha detto l'ad dell'Inter, Antonello - spingevamo da tempo per uno stadio all’avanguardia. La città sta crescendo più di ogni altra città europea. Dobbiamo darle un impianto all’altezza. Siamo fiduciosi, vogliamo proseguire in tempi veloci. Sappiamo che ci saranno problemi, ma speriamo di avere risposte dal Comune sul progetto in tempi brevi. Smentisco che ci sia una gestione difficoltosa. Siamo l’unico esempio in Europa di gestione comune di un impianto che switcha ogni tre giorni secondo le esigenze dei due club. Dimostriamo di poter gestire un impianto da 75mila persone con dei limiti architettonici. Stiamo pensando a un progetto comune per un impianto all’altezza. Abbiamo firmato un protocollo d’intesa il 23 ottobre, stiamo coinvolgendo advisor al massimo livello. Abbiamo presentato un’idea al Comune, ma dobbiamo definire alcuni dettagli. Il valore economico in sé dell’accordo non ha grande rilevanza, conta come valore della partnership aver raggiunto un accordo insieme. Abbiamo già raggiunto altri accordi in precedenza per lo stadio e andremo avanti così. Stiamo immaginando una capienza ridotta perché la capienza media dei due club è di 60mila posti, ci sono solo 5-6 gare sold out all’anno. Ma conta più il servizio che la numerica. Più piccolo magari, ma che sia un’eccellenza".