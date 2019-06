Milan-Sensi: Inter, contropiede con il Sassuolo. Derby di calciomercato

Stefano Sensi piace al Milan, ma sul 23enne centrocampista del Sassuolo entra in scena anche l'Inter, dando vita a un derby di mercato. Beppe Marotta cerca un regista e i nerazzurri provano a prendere in contropiedei cugini rossoneri. La società di via Aldo Rossi resta in vantaggio, essendosi mossa da tempo sul giocatore e con il suo manager Beppe Riso, ma l'Inter ha preso informazioni con il procuratore di Sensi e si prospetta nelle prossime ore un vertice tra il ds interista Ausilio e l'ad del Sassuolo Carnevali. Il dubbio tra gli addetti ai lavori è se l'Inter sia entrata forte sul giocatore o se si tratti di una manovra di disturbo (come quella compiuta dal Milan su Barella del Cagliari).

La volontà rossonera è quella di chiudere in fretta prima che il prezzo di Sensi cresca. Attualmente il Sassuolo vuole 20 milioni più bonus. Eventualmente il club emiliano potrebbe gradire qualche contropartita tecnica: più di Cutrone si parla di Plizzari (ma il Milan prima deve decidere il destino del suo reparto portieri, in primis valutando eventuali proposte indecenti del Psg o del Manchester United per Donnarumma o l'interesse della Juventus di Sarri per Reina). Entro il week-end ci potrebbe essere il vertice decisivo tra Milan e Sassuolo per capire se ci sono o meno le condizioni per portare Sensi in rossonero.