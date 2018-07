Milan: sfuma Rybolovlev, club a Elliot. Addio Yonghong Li. AC MILAN NEWS

Yonghong Li non ha trovato l'accordo con Dmitrij Rybolovlev, proprietario del Monaco, per la cessione in extreis del Milan. Dopo Rocco Commisso, è sfumata anche la trattativa con il magante russo con. Secondo Il Sole 24 ore il presidente rossonero ha trattato nelle ultime ore a Londra per provare a firmare un contratto preliminare. Fumata nera. Il Milan finirà quindi molto presto nelle mani di Elliott: il fondo americano avvierà l'escussione del pegno sulle azioni del club rossonero (48-72 ore) che porterà il fondo ad avere il controllo della Rossoneri Lux e quindi del club di via Aldo Rossi. Elliott istruirà l'iter di gestione del Milan che prevede la convocazione del CdA per covertire il credito in azioni e versare 150 milioni tra gestione di cassa e mercato. Finisce l'età cinese del Milan e inizia quella della gestione Elliott.

Milan, Commisso chiama Elliot: "Chiudiamo". Yonghong Li, mossa disperata AC MILAN NEWS

Rocco Commisso rilancia per l'acquisto del Milan dopo che Yonghong Li non ha versato i 32 milioni di aumento del capitale. Il magnate italo-amaericano 'chiama' Elliot: "Io voglio chiudere, ma non ci siamo ancora. Eravamo vicinissimi a firmare un precontratto. Sono fiducioso? Non controllo il risultato. Devo stare attento a quello che dico, perché la maggior parte di questa negoziazione è privata", ha detto a La Gazzetta dello Sport. Commisso vuole capire quale sia la strada più semplice per prendere il MIlan (secondo Sky sarebbe tornato in pole position): "Probabilmente sì. Non sappiamo quale strada verrà percorsa da Mr. Li con Mr. Singer (numero uno del fondo Elliott, ndr), difficile prevedere come si concluderà questa vicenda. Fino a quando qualcuno non mi dirà qualcosa di diverso, penso che il Milan sia ancora in mano a Mr. Li. Probabilmente dovrà affidarsi a un tribunale. Ma finora il proprietario è lui. Se tratterò con lui? Non lo so. Dobbiamo prima capire chi è che tratta per lui". Commisso è ottimista: "Non conosco personalmente Paul Singer, ma lo conoscono i miei advisor (Goldman Sachs) e lui (Singer) sa bene chi sono. Però non faccio promesse. Mai fatta una promessa che non posso mantenere". "Prima cosa che farei come proprietario del Milan? Dovrò metterci tanto impegno: non mi presenterò in Italia pensando di sapere già tutto o più degli altri che sono lì da tanto tempo. Dovrò studiare, ma sono uno che impara in fretta". Sull'allenatore del Milan: "Quel ragazzo di nome Gattuso mi piace molto. Quando giocavo su questo stesso prato per la Columbia ero come lui. Beh, sicuramente non così bravo, ma ero molto fisico e poi siamo entrambi calabresi".