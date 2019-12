Milan, si riapre Elliott-Arnault: il francese sogna Messi o Mbappè e Guardiola

Tornano le voci sul possibile acquisto del Milan da parte di Bernard Arnault, proprietario del gruppo del lusso LVMH e uno dei 3 uomini più ricchi del mondo.

A rilanciare le voci Arnault-Milan è Repubblica secondo cui la potenziale apertura di Arnault senior sarebbe sul tavolo di Paul Singer e la partita si giocherebbe entro fine anno, con la variabile decisiva dello stadio e dell’annessa nuova cittadella commerciale. I consulenti di Elliott spingono sempre per realizzarla insieme alla demolizione di San Siro, quelli dei francesi la collegherebbero invece alla ristrutturazione.

Bernard Arnault - che ha appena acquistato le gallerie Tiffany per 16 miliardi di dollari - avrebbe anche già due sogni per il suo nuovo Milan, Pep Guardiola in panchina e Leo Messi in campo. O in alternativa Mbappé e Klopp.

ARNAULT-MILAN, LE SMENTITE DI QUESTI MESI E L'EFFETTO BREXIT CHE TIRA SU MILANO

La voce su Arnault-Milan sin qui non trova conferme trova reazioni infastidite degli ambienti vicini ad Elliott e Lvmh. Elliott ha più volte fatto sapere di non voler cedere il club e anzi di essere concentrato sull'operazione legata al nuovo stadio, mentre il figlio di Arnault nei mesi passati aveva smentito l'interesse della sua famiglia addirittura via Instagram rivolgendosi direttamente ai milioni di tifosi milanisti.

Ad ogni modo, nell'articolo di Repubblica a firma di Enrico Currò si spiega che l'ipotesi Arnault-Milan sarebbe tornata in auge nelle ultime settimane su pressione di alcuni consiglieri economici, che puntano sull'effetto Brexit sul nuovo triangolo finanziario Parigi-Francoforte-Milano ai danni di Londra. E la potenziale apertura di Arnault sarebbe già sul tavolo di Paul Singer meno coinvolto del figlio Gordon nelle vicende milaniste.