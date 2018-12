Milan-Spal 2-1, Higuain: "Il mio gol? Merito di Gattuso"

"È stato un gol importante", Higuain racconta la rete del 2-1 che ha dato la vittoria al Milan sulla Spal e ha chiuso un'astinenza di due mesi e un giorno, 865 minuti. Tanto è stato il Pipita senza segnare. "Erano tre punti fondamentali ma spiace per tutti quelli buttati prima nelle ultime giornate. Ora siamo ad un punto dalla Champions e andremo a riposarci con le nostre famiglie - racconta Higuain a Dazn - Normale che la gente fischi quando si aspetta qualcosa in più. Ero convinto di questo progetto in estate, spero di continuare così: Gattuso mi ha sempre appoggiato, dandomi affetto, stima ed un rapporto diretto, è merito suo questo gol. La prossima ora è la Supercoppa, è il primo titolo della stagione e speriamo di vincerlo".

MILAN-SPAL 2-1 TABELLINO

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Abate (17' st Calabria), Zapata, Romagnoli, Rodriguez; Bakayoko, Kessié, Calhanoglu; Suso, Higuain (37' st Borini), Castillejo (17' st Cutrone).

A disp.: Reina, Donnarumma, Mauri, Conti, Bertolacci, Montolivo, Musacchio, Laxalt, Tsadjout.

All.: Gattuso.

SPAL (3-5-2): Gomis; Cionek, Bonifazi, Felipe; Dickmann (1' st Vicari), Missiroli, Schiattarella (29' st Valdifiori), Kurtic, Costa (8' st Fares); Antenucci, Petagna.

A disp.: Poluzzi, Milinkovic Savic, Simic, Valori, Floccari, Moncini, Everton Luiz, Paloschi, Viviani.

All.: Semplici

ARBITRO: Abisso di Palermo

MARCATORI: 13' pt Petagna (S), 16' pt Castillejo (M), 19' st Higuain (M)

NOTE: Espulso al 44' st Suso (M), per somma di ammonizioni. Ammoniti: Castillejo, Zapata (M); Kurtic, Schiattarella (S). Recupero: 1' pt, 4' st.