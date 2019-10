Milan, Spalletti è vicino. Ore decisive nel post Giampaolo

Luciano Spalletti è sempre più l'uomo forte scelto dal Milan per rilanciare la sua stagione. L'ex allenatore dell'Inter è in cima alla lista del club rossonero, ma prima dovrà trovare l'accordo di risoluzione con il club guidato da Suning in rapporto al contratto valido sino al 2021 (circa 4,5 milioni netti a stagione).

MILAN-SPALLETTI, SI PUO' MA PRIMA DEVE LIBERARSI DALL'INTER. GIAMPAOLO SEMPRE PIU' VERSO L'ESONERO

Le parti sono al lavoro. La classifica tutto sommato ancora lascia speranze al Milan per l'Europa che conta (zona Champions a 4 punti) Elliott ha scelto di investire in modo importante sul nuovo tecnico e solo se ci fossero problemi nel divorzio tra Spalletti e l'Inter si valuterebbero le alternative. Ma l'impressione è che il matrimonio con i rossoneri si farà.

MILAN-SPALLETTI, LE ALTERNATIVE PER IL POST GIAMPAOLO

Solo se ci fosse un colpo di scena tornerebbero in auge i nomi di Rudi Garcia (che piace al ds Massara con cui ha lavorato alla Roma e ha maggio si è separato dal Marsiglia) o di Stefano Pioli (che altrimenti dovrebbe accordarsi con la Sampdoria, pronta a divorziare da Eusebio Di Francesco). Al quarto posto della griglia c'è poi Claudio Ranieri. L'Ipotesi di un Gattuso bis invece al momento non è decollata: nessun contatto con il mister di Corigliano Calabro (che tra l'altro andrebbe convinto a tornare rossonero), però è chiaro che molto dipende dalla fumata bianca con Spalletti. Dovesse saltare molte valutazioni tornerebbero in gioco. In tutto questo la sensazione forte è che comunque vada ormai sia difficile tornare indietro: Marco Giampaolo alla ripresa di campionato nella sfida di San Siro contro il Lecce non siederà più sulla panchina del Milan.