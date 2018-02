Milan-Strinic, è fatta. Preso il terzino della Sampdoria. Ac Milan news

Il Milan ha messo a segno il primo colpo del calciomercato... estivo. Il cloub rossonero ha trovato l'accordo con Ivan Strinic e ha già informato la Sampdoria di aver trovato un accordo con il terzino sinistro. Per Strinic è pronta una maglia del Milan e un ruolo da vice di Ricardo Rodriguez al posto di Luca Antonelli, che a fine stagione dovrebbe lasciare la società di via Aldo Rossi. Il croato sarà impegnato questa estate nei Mondiali in Russia con la sua Nazionale. Strinic è un classe 1987 per due anni ha giocato a Napoli e arriva a parametro zero.

MILAN. GATTUSO "METTIAMO DI LATO COMPLIMENTI E LAVORIAMO DURO". AC MILAN NEWS

A 24 ore dal pareggio contro l'Udinese Gennaro Gattuso ha parlato ai microfoni di MILAN Tv. "Ci manca il colpo del ko. Prima dell'espulsione eravamo padroni del campo, avevamo fatto le cose come dovevamo fare con grande voglia e personalita'. Il rammarico, e' ovvio, rimane, cosi' come la prestazione. Dopo l'1-1 abbiamo rialzato bene il baricentro pero' non siamo riusciti a far male con le 2, 3 ripartenze che abbiamo avuto. Dobbiamo continuare su questa strada e non mollare di un centimetro", ha spiegato Gattuso, come riporta milannews.it. "Suso? Come ho detto sabato in conferenza, e' un giocatore che sta abbinando qualita' e quantita'. Sta lavorando molto bene e me lo tengo stretto. Lui sa che da parte nostra c'e' grandissima fiducia in lui: deve continuare con queste prestazioni. La Spal? Non possiamo permetterci di sottovalutare nessuno. Mi arrabbio quando sento che ci fanno i complimenti. Per la maglia che si indossa e la qualita' della squadra, dobbiamo guardare la classifica. Possiamo fare di piu': i complimenti dobbiamo metterli da parte. Dobbiamo continuare a lavorare con veemenza, con voglia e con senso di appartenenza", ha spiegato ancora l'allenatore dei rossoneri.

MILAN, BERLUSCONI, GATTUSO RICORDI BOSKOV, PER FARE GOAL TIRARE IN PORTA

"Il Milan calca i campi italiani con un modulo che non condivido: una sola punta, per cui ad ogni partita fa 2-3 tiri in porta. Voglio invitare al sorriso e ricordo le parole di Boskov: 'per fare goal bisogna tirare in porta'. Questo dovrebbe essere tenuto in conto anche dal nostro Rino Gattuso, che invece insiste col modulo a una punta". Così Silvio Berlusconi, ospite di Rainews24. Quanto al futuro allenatore della nazionale italiana, l'ex premier spiega di vedere " qualcuno, non voglio fare nomi, ma qualcuno che c'è già stato". Sul nome che ha in mente tace "perché finirebbe nel tritacarne mediatico, non si salverebbe".

Milan: Baj Badino nuovo group financial director

Nuovo ingresso nella squadra manageriale del Milan. Alessandro Baj Badino e' il nuovo group financial director del club rossonero, guidato dal ceo Marco Fassone, e lavorera' a fianco della chief financial officer di gruppo Valentina Montanari. Baj Badino e' stato responsabile dell'Investor relations di Poste Italiane dalla scorsa primavera fino a gennaio 2018.