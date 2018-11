Milan, Strinic: "Ho avuto paura di smettere. Obiettivo Milan-Fiorentina"

"Ho avuto paura di smettere di giocare a calcio quando mi hanno detto che dovevo fermarmi per almeno 3 mesi. Ho fatto controlli ogni mese e per fortuna alla fine era tutto ok e ho potuto riprendere ad allenarmi". Sono le parole di Ivan Strinic che, superato il problema al cuore è tornato ad allenarsi con il Milan. "Non ho avuto mai nulla del genere nella mia vita ed è normale avere paura -aggiunge il terzino croato ai microfoni di Sky Sport-. Sono passati tre mesi molto velocemente perché sono stato con la mia famiglia e gli amici e li voglio ringraziare. Ora sono qui pronto per un nuovo episodio della mia vita e sono molto felice". "L'accoglienza di Gattuso e della squadra è stata emozionante, mi hanno fatto un applauso -prosegue Strinic-. Ora devo ripartire da zero con la preparazione, mi alleno e poi vedremo. L'obiettivo sarebbe tornare per Milan-Fiorentina del 22 dicembre ma è difficile adesso fare programmi".

Milan, Ibrahimovic convinto: l'offerta che riporterà Zlatan in rossonero

Zlatan Ibrahimovic si sarebbe convinto nell'accettare l'offerta di contratto del Milan: sei mesi in rossonero con 2,2 milioni di euro messi sul piatto offerti dalla coppia Leonardo-Maldini. Lo riporta Sportmediaset, rilanciando le voci che danno per quasi certo l'Ibra-bis. Inutile dire che il ritorno di Zlatan è molto atteso dai tifosi e dall'ambiente milanista: con lui crescerebbero le chance in vista della corsa alla Champions League. Il ritorno di Ibrahimovic al Milan potrebbe permettere a Gattuso di passare con più facilità al 4-4-2, avendo finalmente una nuova risorsa di livello nella rosa degli attaccanti oltre a Higuain e Cutrone. Da capire se poi nel contratto ci sarà un'opzione per il possibile rinnovo del matrimonio tra Ibrahimovic e il Milan anche per la stagione 2018/2019.

Milan, l'annuncio del Siviglia su André Silva

"I tifosi stiano tranquilli, André Silva rimarrà a lungo con noi, abbiamo il diritto di riscatto su di lui e lo eserciteremo a fine stagione, o anche prima" il ds del Siviglia, Caparròs ha annunciato l'intenzione di riscattare di André Silva dal Milan per 35 milioni di euro. L'ex attaccante rossonero sin qui ha segnato sette reti in undici partite di campionato e la squadra andalusa vola nella Liga, è seconda a un punto dal Barcellona. “Il Milan lo vuole? In tanti lo vogliono, ma il diritto di riscatto fa parte del contratto e noi lo eserciteremo. I rossoneri possono dire quello che vogliono: per Andre Silva è già in programma un contratto pluriennale che lo legherà definitivamente al Siviglia”

Milan, Scaroni: "Sentenza Uefa? Mi auguro tempi brevi"

E' durata poco piu' di due ore l'udienza a Nyon tra i vertici del Milan e la Camera Giudicante della Uefa, chiamata a emettere una nuova sentenza nei confronti del club rossonero in merito al mancato rispetto dei paletti del Fair Play Finanziario del triennio 2014-2017. Il club di via Aldo Rossi e' stato guidato da Gordon Singer del fondo Elliott, accompagnato da Paolo Scaroni, presidente del Milan, e dai due membri del Cda, ovvero Giorgio Furlani e Franck Tuill, sempre uomini Elliott. La proprieta' ha voluto presenziare come segno di garanzia e solidita', in vista di una sentenza che arrivera' verosimilmente a meta' dicembre e che il club rossonero si augura pari a una "sanzione disciplinare proporzionata", magari in tempi brevi, come auspicato dallo stesso Scaroni, che ha parlato al termine dell'udienza.

"Non sappiamo ancora le tempistiche, mi auguro solo in tempi brevi. Singer? La sua presenza e' sempre forte e significativa", ha detto Scaroni. Secondo indiscrezioni, sembra stia prendendo sempre piu' corpo l'ipotesi della sanzione economica e del settlement agreement, mentre pare piu' difficile la strada del voluntary agreement, evitando cosi' di creare precedenti pericolosi all'interno della Uefa.