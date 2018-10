Milan, Suso: "Inter rifiutata due volte". Su Higuain e Gattuso... AC MILAN NEWS

Milan, Suso: "Inter rifiutata due volte. Io e Higuain ci capiamo. Gattuso? È la persona giusta al posto giusto" - AC MILAN NEWS

“L’interesse di club spagnoli? Nel mercato non lo sai mai, magari a un certo punto non mi vogliono più... Ma io sono molto felice, in questo momento non penso proprio di andare in un’altra parte. Le voci sull’Inter? Per due estati di fila c’è stata un’offerta dell’Inter per me, ma io sono molto contento qua, non ho mai pensato di cambiare. L’Inter mi ha cercato anche l’estate scorsa e mi ha un po’ stupito il ds Mirabelli che ha detto pubblicamente che non lo sapeva. Invece ne avevamo parlato”. Alla vigilia di Inter-Milan, Suso parla delle voci di mercato che lo hanno accompagnato negli ultimi anni. Su Higuain: “È un campione, si è inserito molto bene nel gruppo, aiuta i più giovani. Calcisticamente lo conoscevo, ma è anche un ragazzo magnifico. Siamo stati per tre mesi vicini di casa, venivamo a Milanello in macchina assieme tutte le mattine: io avevo sonno e lui parlava, parlava, parlava... Qualche volta mi è venuta voglia di lasciarlo in autostrada. Lui parla di calcio un po’ più di me, io ho voglia di staccare. Comunque quando due persone capiscono di calcio sanno che è solo questione di tempo, di giocare insieme e conoscersi”. Su Gattuso: “È una persona magnifica, non sentirete nessuno parlare male di lui. Ovviamente tutti dobbiamo migliorare, i giocatori e lo staff. Ma lui è arrivato l’anno scorso in un momento difficile, è la persona giusta al posto giusto. Io da piccolo lo vedevo giocare in tv, è uno che ha vinto tutto e me lo aspettavo più riservato, invece con lui puoi parlare molto fuori dal campo”. Con l’arrivo di Elliott, sono tornati al Milan anche due grandi bandiere come Leonardo e Paolo Maldini: “Con Leonardo ogni tanto parliamo delle partite, ma si interessa di tutto, mi ha chiesto come stava la mia ragazza. Maldini, beh, è il Milan. È qua ogni mattina, ti vede allenarti, ti parla, penso che ti faccia migliorare. L’altro giorno io ho fatto 100 partite, lui è arrivato a 900. È una cosa straordinaria. Io penso che ho la possibilità di entrare nel cuore della gente”.

Milan-Ibrahimovic, Higuain: "Amo giocare con i grandissimi" - AC MILAN NEWS

“Ibrahimovic al Milan? Io amo giocare con i grandissimi e lui lo è”. Parola di Gonzalo Higuain. Nell'intervista alla Gazzetta rilasciata nelle scorse ore il Pipita è stato chiarissimo: se Ibra tornasse in rossonero lui ne sarebbe felice.

Milan-Ibrahimovic, ecco quando arriverà la risposta di Zlatan. AC MILAN NEWS

Il Milan resta forte su Zlatan Ibrahimovic per il mercato di gennaio (dopo il colpo Paquetà dal Flamengo: inutile l'inserimento del Real Madrid, Leonardo ha bruciato tutti). Ibra dovrà valutare il suo futuro entro metà dicembre e a quel punto si capirà quanto è fatibile l'operazione. Al momento la sensazione generale è di ottimismo e teoricamente non dovrebbe essere un problema di soldi. Inoltre con Mino Raiola, dopo il cambio di dirigenza, i rapporti sono buoni (si sta anche lavorando al rinnovo di Bonaventura). Piuttosto Ibrahimovic dovrà valutare l'ipotesi di tornare al Milan e a Milano (mete certamente gradite dopo due stagioni, dal 2010 al 2012, con 56 gol in 85 partite, vincendo un campionato e una Supercoppa Italiana), ma non a fare per forza la prima stella. A 37 anni Zlatan è ancora competitivo e negli Stati Uniti regala sempre lampi di classe, ma chiaramente nel Milan di Gattuso sarebbe un jolly, un terzo attaccante da utilizzare dietro a Higuain e insieme a Patrick Cutrone. Di certo il suo arrivo permetterebbe alla squadra rossonera di completare la rosa offensiva e giocare magari più spesso con le due punte.

CALCIOMERCATO MILAN, IBRAHIMOVIC: "FUTURO? NON C'HO MAI PENSATO"

Per ora comunque Ibrahimovic non si sbilancia sul suo futuro e sul suo possibile ritorno al Milan. "Sono in una fase della mia carriera nella quale devo avere un buon equilibrio fra lavoro e riposo perché sono tornato da un infortunio, per via della mia età, e per come mi alleno - ammette a 'Sky Sport UK' - Non ho pensato a cosa farò a fine stagione perché mancano ancora due partite, speriamo di fare i play off. Inoltre, non so cosa rispondere se mi chiedete del futuro perché non ci ho mai messo la testa. Ovunque sia andato ho fatto il mio, ho lasciato il segno, ho scritto la storia e al momento sono ai Los Angeles Galaxy. Sono felice qua perché fanno tutto il possibile per me e la mia famiglia, quindi posso ripagarli solo giocando bene e facendo girare al meglio la squadra. Non c'è posto per altri pensieri".

INTER-MILAN, IBRAHIMOVIC: "DA EX INTER ED EX MILAN IN BOCCA AL LUPO A TUTTI E DUE"

Ibrahimovic sul derby Inter-Milan: “Da ex interista ed ex milanista il derby sarà sempre spettacolo e sempre bello vederlo come tifosi e giocarlo come calciatore. Spero che sarà una bella partita, spero che i tifosi si divertano. Chi vince? Vediamo, spero che vinca la migliore e in bocca a lupo a tutti e due”.