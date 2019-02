Milan, Suso: due sirene inglesi per lo spagnolo. Gattuso: "Merita il rinnovo"

MILAN, SUSO: TOTTHENAM E ARSENAL SULLO SPAGNOLO

La Premier League torna a bussare alla porta di Jesus Suso. Il 25enne esterno d'attacco del Milan arrivò dal dal Liverpool nel gennaio 2015 praticamente a parametro zero e ora vede su di sé gli occhi di almeno un paio di club importanti del campionato inglese. Secondo il "Mirror", Suso piace al Tottenham che sarebbe pronto a farsi avanti, magari pagando la clausola rescissoria da 38 milioni presente nel contratto di Suso, di cui Pochettino e' grande estimatore. Ma lo spagnolo piace anche all'Arsenal, sebbene gli Spurs siano dati in vantaggio.

MILAN, GATTUSO: "SUSO MERITEREBBE DI RINNOVARE"

“Suso? Per quello che sta dando al Milan direi che meriterebbe di rinnovare. Io però faccio l’allenatore e certe cose sono di competenza del club. Io lo rispetto per l’impegno che mostra, ha avuto un periodo duro e si è allenato anche con il dolore, ora ha gamba e può essere decisivo”, ha detto Gattuso interrogato sul futuro di Suso in conferenza stampa a Milanello.

MILAN, SUSO E IL RINNOVO DI CONTRATTO

Nelle scorse ore si è parlato anche di contatti tra il Milan e Suso per un possibile rinnovo di contratto con lo spagnolo che chiederebbe 5 milioni netti d'ingaggio (rispetto ai 2,2 che percepisce) e il club rossonero che ne avrebbe messi sul piatto 4 con la volontà aggiuntiva di eliminare la clausola in uscita per 38 milioni.