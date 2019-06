Milan, Torreira: ecco l'offerta per l'Arsenal. Ceballos... Calciomercato Milan

Milan, Torreira: ecco l'offerta per l'Arsenal. Ceballos-Arsenal. Calciomercato Milan

Il Milan stringe per il vero grande colpo di centrocampo: Lucas Torreira. E' lui più di tutti i nomi usciti in queste settimane, il grande regalo che la dirigenza rossonera vuole fare a Marco Giampaolo (che allenò il 23enne regista uruguagio in blucerchiato). Il giocatore e il suo entourage hanno dato l'ok all'affare, ma bisogna vincere le resistenze dell'Arsenal. Come? Intanto Maldini, Boban e Gazidis studiano l'offerta per scardinare le resistenze dei Gunners: prestito biennale oneroso da 8 milioni e diritto di riscatto a 25 (i Gunners lo valutano 35 cash). In più un incastro di calciomercato può arrivare in aiuto del Milan (e di Torreira che sogna il ritorno in Italia e la maglia rossonera): l'Arsenal è in pressing su Dani Ceballos. Il 21enne centrocampista del Real Madrid, su cui Maldini ha chiesto informazioni nel summit con i blancos nelle scorse ore, può passare al club inglese per 50 milioni di euro. Un colpo che libererebbe Torreira al Milan.

Milan-Torreira, ma anche un altro centrocampista: torna caldo Praet

Il Milan a centrocampo insegue altri giocatori oltre a Lucas Torreira. Al fianco dell'uruguagio potrebbe esserci un altro ex blucerchiato: Denis Praet che costa 25 milioni e piace anche all'Arsenal (ma l'arrivo dei Gunners potrebbe saziare la voglia di centrocampisti in casa londinese). Il talento belga - giocatore versatile in grado di ricoprire più posizioni in mezzo al campo - della Sampdoria o Jordan Veretout (su cui resta forte anche la Roma: decisione della Fiorentina a ore): Ferrero lo valuta circa 25 milioni.

Milan, Kabak e Theo Hernandez

In difesa è caldissimo il nome di Ozan Kabak al Milan. Il 19enne difensore centrale turco in forza allo Stoccarda (si libera con la clausola a 15 milioni su cui la società di via Aldo Rossi spera di avere uno sconto) deve decidere tra i rossoneri e il Bayern Monaco. Il club rossonero attende con fiducia la decisione. Fronte Theo Hernandez, dopo il faccia a faccia con Maldini a Ibiza, il terzino sinistro sembra convinto del Milan, malgrado l'inserimento del Napoli. L'operazione, da 20 milioni, potrebbe essere finanziata dalla cessione di Ricardo Rodriguez (destinato a tornare in Bundesliga). Il Real Madrid però vorrebbe mantenere il diritto di recompra.

Milan-De Rossi: tentativo rossonero, l'idea parte da Massara

Il nuovo Milan di Marco Giampaolo potrebbe fare un tentativo per lo svincolato Daniele De Rossi. Secondo quanto spiegato Gianluca Di Marzio a “Calciomercato - L’originale”, l’idea nasce da Massara, ex dirigente giallorosso, che riabbraccerebbe volentieri il centrocampista ex Roma. Sul campione del mondo ci sono anche Fiorentina e Bologna.