Milan-Uefa, accordo vicino: rossoneri verso l'addio all'Europa League

Milan-Uefa verso l'accordo sul Fair Play Finanziario. Lo scenario è quello di un compromesso che vedrebbe i rossoneri rinunciare alla Coppa in cambio di più tempo per raggiungere il pareggio di bilancio, attualmente previsto al termine della stagione 2020-21. Lo riporta il sito del Corriere della Sera secondo cui il Milan si trova nella situazione di rischiare una «somma di sanzioni». Ecco perché vorrebbe raggiungere un accordo con l’Uefa «omnicomprensivo» che metterebbe fine alla spirale di sanzioni, stabilendo un percorso di rientro.

Milan-Uefa, accordo vicino: rossoneri verso l'addio all'Europa League - perché alle parti conviene l'intesa

Un lavoro diplomatico è in corso, seguendo ovviamente le regole consentite. E pare che tutto porti a una soluzione positiva per entrambe le parti. Il Milan avrebe così più tempo per il break even allungando la data rispetto al 2020-2021, evitando il rischio di qualificarsi magari l'anno prossimo per la Champions League subendo poi una squalifica che suonerebbe come una beffa e una pesante mazzata per le ambizioni di crescita del club rossonero. Il compromesso potrebbe andare bene anche all'Uefa, i cui vertici che hanno capito come il Financial Fair Play, nato per sanare i conti dei club, è diventato un sistema molto pericoloso, che non permette ai club vogliosi di crescere di poter investire e cristallizza i rapporti di forza in atto.

Milan-Uefa, rossoneri fuori dall'Europa League? Roma e Torino 'promosse'

Se Milan e Uefa raggiungeranno un accordo (consent award), il Tas (Tribunale arbitrale) di Losanna si limiterà a certificarlo. E la Camera giudicante potrebbe a quel punto decidere di sanzionare il Milan in linea con quell’accordo. A quel punto la Roma verrebbe ammessa direttamente ai gironi di Europa League e il Torino passerebbe ai preliminari.