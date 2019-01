MILAN, URAGANO PIATEK. "Pom pom pom", il coro della Curva Sud Milan per Piatek

E' Piatek mania tra i tifosi del Milan. L'attaccante polacco - arrivato dal Genoa in questa sessione di mercato invernale per sostituire Higuain (passato al Chelsea) e che martedì sera si è presentato a San Siro con una doppietta contro il Napoli in coppa Italia - ha già conquistato un coro personalizzato dagli ultras della Curva Sud. “Pom Pom Pom Pom” cantano gli ultrà del Milan in onore di Krzysztof Piatek. Per loro Higuain è solo un lontano ricordo. E il coro è già virale in rete.

MILAN-PIATEK, ECCO IL CORO DELLA CURVA SUD MILANO PER IL PISTOLERO



MILAN, URAGANO PIATEK. Ironia social sul Napoli e Hiiguain

Il Milan cancella il Napoli dalla Coppa Italia grazie alla doppietta del Pistolero Piatek e conquista la semifinale (contro la vincente di Inter-Lazio). Gol che hanno scatenato l'entusiasmo dei tifosi rossoneri che si sono scatenati sui social con immagini ironiche sull'ex Higuain e sul Napoli sconfitto.

Piatek è dunque già l'idolo dei supporter milanisti e la sua stagione prosegue a suon di gol: con i due segnati al Napoli sono 8 in Coppa Italia (6 con la maglia del Genoa) e 21 complessivamente in stagione (13 in serie A realizzati nel girone d'andata con la squadra di Preziosi).

Milan, Piatek: "L'avevo detto di essere nato pronto. È solo l'inizio"

"Mi aspettavo una notte così - ha detto Piatek a Milan TV - l'avevo detto che ero pronto e oggi ho fatto doppietta. È solo l'inizio. Entrambi i gol bellissimi, anche se sono diversi. Prima della gara ho parlato con Laxalt e Borini, ho chiesto loro di darmi la palla alta e lunga perché la preferisco. Nella seconda rete avevo di fronte Koulibaly ed è andata bene. Oggi bene, ma io già penso a Roma contro la Roma". "Robocop" Piatek prosegue: "Io voglio solo fare gol e lo ripeto, sto bene e sono pronto". Piatek a San Siro ("Stadio grandioso") sfidava il compagno di nazionale Milik: "Ho parlato con Arek prima della partita e ho vinto io per questo giro". Nonostante la doppietta la testa del Pistolero è già proiettato al prossimo impegno: "Spero che a Roma faremo ancora meglio rispetto ad oggi, voglio segnare grazie ai miei compagni. L'ultima volta ho perso - ha aggiunto - spero di vincere domenica. Siamo pronti e abbiamo tutto, vediamo".

Piatek (Lapresse)



Milan, Gattuso: "Piatek? Il secondo gol se lo è inventato..."

"Sono stati tutti bravissimi, era una partita molto difficile, perché il Napoli ti costringe ad abbassarti e non è facile giocarci contro. Poi, certo, abbiamo vinto anche grazie alla qualità di Piatek: il secondo gol se lo è inventato. Quando arriva negli ultimi 20 metri è un cecchino, è molto bravo e siamo contenti di averlo con noi...", dice Gattuso dopo Milan-Napoli 2-0 che qualifica i rossoneri in semifinale di Coppa Italia. "Dobbiamo lavorare da squadra. A inizio stagione facevamo un grande calcio e ce la giocavamo a viso aperto, i gol ce li siamo fatti da soli. Ora siamo più solidi, Paquetà ci dà qualità, Castillejo velocità. È la squadra che è cresciuta. Dobbiamo andare alla ricerca della solidità, poi ci sta che dobbiamo fare più strada per fare gol. Ma se la squadra sta bene fisicamente può fare questo e altro”.

"Il Napoli - spiega Gattuso - è una squadra che ti fa abbassare, i terzini te li trovi come attaccanti esterni. Sono caratteristiche che ti creano difficoltà, bisogna essere bravi a chiudere le linee di passaggio. E noi lo siamo stati. Abbiamo fatto una grandissima partita in fase difensiva. L'assenza di Suso? Veniva da un infortunio e per giocare contro il Napoli bisogna avere freschezza sulle fasce. Ho cambiato i quattro giocatori di fascia proprio perché volevo freschezza e li avevo visti bene. Laxalt non giocava da tanto tempo, non ha fatto fin qui una grandissima stagione e oggi era l'occasione giusta per fargli ritrovare un po’ di fiducia”. L'allenatore del Milan guarda oltre: "Sabato c'è la Roma ed è una partita importante, perché abbiamo già sbagliato qualche match ball per allungare in chiave Champions".