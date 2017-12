Milan-Verona, Donnarumma contestato. Mirabelli: "Non tutte le colpe di Gigio"

Milan-Verona, fischi e insulti a Donnarumma. Duro striscione della Curva

Fischi e insulti a San Siro per Gigio Donnarumma prima di Milan-Verona. Gli ultras rossoneri espongono uno striscione durissimo: "Violenza morale 6 milioni all'anno e l'ingaggio di un fratello parassita? Ora vattene la pazienza è finita!".

Milan, Donnarumma scoppia in lacrime, Bonucci lo rincuora

Negli spogliatoi Donnarumma è scoppiato in lacrime - al termine del riscaldamento pre partita - e capitan Bonucci e andato ad abbracciarlo e a rincuorarlo.

Milan caso Donnarumma, Mirabelli: "Non tutte le colpe sono di Gigio. Noi sappiamo da dove viene il male. Non ci facciamo prendere per il collo"

"Non abbiamo bisogno di vendere nessuno. Se qualche giocatore vuole essere ceduto deve dircelo, ma dev'essere accontentata la società". Il ds rossonero Massimiliano Mirabelli sul caso Donnarumma. Quindi aggiunge che "Gigio Donnarumma è un ragazzo eccezionale, non ha mai espresso la volontà di andare via. Tuteleremo sempre il Milan". Poi manda un messaggio chiaro. "Non tutte le colpe sono di Gigio Donnarumma. Purtroppo sappiamo da dove viene il male, speriamo nei prossimi mesi di risolvere il problema. Gigio dovrà venire a supplicarci di mandarlo via. Semmai dovesse succedere, qualsiasi squadra arrivi detteremo noi le condizioni. Non ci facciamo prendere per il collo da nessuno. Io credo che un giorno si accorgerà dove sta il bene e dove sta il male". E ancora a Milan Tv: "Noi possiamo parlare direttamente con Gigio, ma fino a un certo punto. C'è qualche signore che sta diventando più showman che altro. Noi ci ridiamo sopra, ma non gliela faremo passare". Mirabelli sottolinea: "Gigio non ha mai espresso la volontà di andare via, se no non avrebbe mai rinnovato fino al 2021. Certamente c'è qualche signore che magari sta provando a organizzare qualcosa ad arte, ma noi tuteleremo il Milan in ogni sede. Mi dispiace per i fischi dei tifosi verso Donnarumma. Quello che posso chiedere loro è di fischiare i nostri avversari, non i nostri giocatori. È vero che Donnarumma è un ragazzo maggiorenne, ma è molto giovane. Non tutte le colpe sono sue. Noi lo tuteleremo sempre, è un nostro patrimonio. Sappiamo da dove viene il male, e speriamo nei prossimi mesi di risolvere il problema. Non ho nessun incontro in programma con Raiola. Abbiamo rinnovato pochi mesi fa, quindi non c'è niente da dire".

MILAN, GATTUSO: "DONNARUMMA PASSA PER MOSTRO E NON SE LO MERITA"

"C'è grande rammarico da parte mia, si sta facendo passare un ragazzo così giovane come un mostro. Non se lo merita. Ha dei valori incredibili. Dobbiamo tutelare un ragazzo in grandissima difficoltà. Io rispetto i tifosi. Io vedo un ragazzo che si allena con grande professionalità e voglia. Non mi ha detto che vuole andarsene".

MILAN-VERONA 3-0 TABELLINO



MARCATORI: Suso al 22', Romagnoli al 30' p.t.; Cutrone al 10' s.t.

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Montolivo (dal 21' s.t. Biglia), Bonaventura (dal 14' s.t. Antonelli); Suso (dal 14' s.t. Borini), André Silva, Cutrone. (A. Donnarumma, Guarnone, Gomez, Zapata, Abate, Musacchio, Paletta, Zanellato, Kalinic). All. Gattuso.

VERONA (4-4-2): Silvestri; Ferrari (dal 22' s.t. Felicioli), Heurtaux, Souprayen, Fares (dal 1' s.t. Verde); Romulo, B. Zuculini, Fossati, Bessa; Lee (dal 12' s.t. Valoti), Kean. (Coppola, Laner, F. Zuculini, Gonzalez, Calvano, Tupta, Bearzotti, Danzi, Pazzini,). All. Pecchia.

ARBITRO: Gavillucci di Latina.

NOTE: ammonito B. Zuculini (V) per gioco scorretto.

COPPA ITALIA- MILAN-VERONA, GATTUSO; "DERBY CON L'INTER IL 27 DICEMBRE? OCCORRE PARTITA PERFETTA"

"Incontreremo una squadra forte, che ha 16 punti più di noi in campionato. Dobbiamo giocare una partita perfetta per passare il turno. Sarà difficile", le parole di Gennaro Gattuso dopo il 3-0 di Milan-Verona che porta i rossoneri ai quarti di Coppa Italia che si giocheranno il 27 dicembre nel derby contro l'Inter. "La Champions? Ad oggi è un miraggio. Dobbiamo pensare partita per partita, poi vedremo. Le vittorie ti fanno lavorare meglio in settimana. I punti sono tanti, vedremo alla fine dove arriveremo".