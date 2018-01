Milano Tattoo Convention 2018: ecco Riae, la modella Monami Frost e... FOTO

Milano Tattoo Convention 2018 arriva la sexy modella Monami Frost. Foto



Milano Tattoo Convention si conferma uno degli appuntamenti più importanti della tattoo-art internazionale. Giunta alla sua 23esima edizione, anche quest’anno si propone come un evento da non perdere. Un’unione di forze che si trasforma in una grande festa del tatuaggio, vero punto d’incontro tra i migliori artisti del mondo che si danno appuntamento per dar vita ad una manifestazione di altissimo livello.

Più di quattrocentocinquanta artisti, provenienti da tutto il mondo e in rappresentanza di ogni stile di tatuaggio, s’incontreranno a Milano per una grande festa della creatività su pelle, in un continuo interscambio di informazioni e energie creative che coinvolgerà in maniera contagiosa anche il sempre numeroso pubblico presente.

In questa edizione fra gli ospiti ci saranno anche MONAMI FROST, la bellissima modella lettone (residente in Inghilterra) dal look dark con il corpo quasi totalmente tatuato e popolarissima sui social network, RIAE SUICIDE, la più importante esponente italiana delle Suicide Girls, sito web di alternativo modeling e anche lei seguitissima sui social. Riae Suicide è stata ospite in molti programmi televisivi, attrice in video musicali, web series e film italiani. Presente anche SASHA UNISEX, la bellissima tatuatrice russa di San Pietroburgo di fama mondiale, una divinità su Instagram. Sasha Unisex è riconoscibile per il suo stile colorato e totalmente unico.

Fra i tatuatori presenti anche alcune star del mondo televisivo: Sarah Miller nota per aver partecipato alla seconda edizione di INK MASTER consolidandosi così star internazionale del tatuaggio e David La Brava , attore della serie televisiva SONS OF ANARCHY.

Una sezione della manifestazione sarà completamente dedicata ai tatuatori che usano le tecniche del tatuaggio tradizionali e primitive (che in Italia sono rappresentate solo alla Milano Tattoo Convention) fra i quali: Durga Tattoo dalle foreste del Borneo, Brent McCown, Albar Tikiam dall'Indonesia,Matt Ajarn e Rung Ajarn dalla Tailandia.

Milano Tattoo Convention 2018 - Le date

9.10.11 FEBBRAIO 2018

Fiera Milano City