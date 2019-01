Milano Tattoo Convention 2019 con grandi star internazionali. Programma e news

Milano Tattoo Convention è uno degli appuntamenti più importanti della tattoo-art internazionale. Giunta alla sua 24esima edizione, anche quest’anno si propone come un evento da non perdere. Un’unione di forze che si trasforma in una grande festa del tatuaggio, vero punto d’incontro tra i migliori artisti del mondo che si danno appuntamento per dar vita ad una manifestazione di altissimo livello. Più di quattrocentocinquanta artisti, provenienti da tutto il mondo e in rappresentanza di ogni stile di tatuaggio, s’incontreranno a Milano per una grande festa della creatività su pelle, in un continuo interscambio di informazioni e energie creative che coinvolgerà in maniera contagiosa anche il sempre numeroso pubblico presente. Anche questa edizione avrà luogo nei padiglioni di una prestigiosa location come la FIERA MILANO CITY, nell’area centrale della metropoli milanese e facilmente raggiungibile dai mezzi pubblici. Una cornice ideale per valorizzare le grandissime energie artistiche dei tatuatori presenti e per dare la giusta collocazione agli espositori.

Ospiti d’onore della manifestazione l’esponente italiana del movimento Suicide Girl: Riae Suicide. Seguitissima sui social (con più di 5.000.000 di follower su Instagram), Riae sarà a disposizione del pubblico per i 3 giorni in convention per foto e video con i fan. Presenta la Milano Tattoo Convention Space One, pionere del rap italiano e braccio destro di J-Ax. A contorno dei tatuatori ci saranno musica, spettacoli e gli immancabili tattoo contest che si terranno nei tre giorni di manifestazione e premieranno i migliori lavori eseguiti durante la convention nelle varie categorie. Il più importante è il BEST OF SHOW ovvero il miglior tatuaggio eseguito in convention, uno dei premi più prestigiosi al mondo. Gli amanti del tatuaggio, ma anche i semplici curiosi, saranno liberi di assistere o diventare loro stessi delle opere d’arte, grazie ai lavori eseguiti dai tatuatori che parteciperanno a questa 24° edizione. Nelle scorse edizioni il pubblico ha sempre risposto entusiasticamente e ogni anno più di 20.000 appassionati dell’arte del tatuaggio sono sempre presenti nei padiglioni della fiera. I fan del tatuaggio che si presentano alle casse della Fiera Milano City provengono da tutta Italia e, tenuto conto dell’importanza dell’evento a livello internazionale, anche da molti paesi europei. Oltre che per la qualità, Milano si differenzia da tutti gli altri appuntamenti del genere per il numero straordinario di tatuatori che per tre giorni lavorano incessantemente a contatto con un pubblico in visibilio e per la golosa occasione di vedere al lavoro in una sola volta tatuatori di tale portata.

Inoltre la Milano Tattoo Convention è un appuntamento culturale con più livelli d’interesse perché, come ogni anno, una serie di mostre ed eventi collaterali renderanno ancora più interessante l’evento.

MILANO TATTOO CONVENTION è un grande show che si rinnova ogni anno e che, anche per questa ventiquattresima edizione, saprà come dare il meglio ai visitatori e agli espositori.

MILANO TATTOO CONVENTION 2019 LE STAR PRESENTI

GLI ARTISTI Fra gli artisti presenti delle star internazionali come

- GAKKINX per la prima volta in Italia direttamente dal Giappone. I suoi tatuaggi, in stile blackwork, sono unici del suo genere. Si cimenterà in un full body in esclusiva per la Milano Tattoo Convention. Fra gli altri anche:

- il grande maestro HORITOSHI FIRST rappresentante internazionale del tatuaggio giapponese e realistico pittorico;

- l’inglese JAK CONNOLLY dallo stile realistico personalizzato con idee originali;

- BENJAMIN LAUKIS tatuatore australiano che si è conquistato fama internazionale per il suo stile pittorico unico. E’ stato riconosciuto dal Museo Macro come Artista Contemporaneo. E’ anche il pittore della locandina della Milano Tattoo Convention 2019;

- DAVE PAULO, JAY FREESTYLE e SILVANO FIATO che hanno appena avuto l’onore di essere riconosciuti dal museo MACRO di Roma come Artisti Contemporanei. In convention sarà eccezionalmente possibile vedere le loro opere dal vivo;

- NORM writer statunitense famosissimo per il suo lettering estremo;

- la superstar dell’America Latina ALEX BRUZ da Caracas;

- SASHA UNISEX tatuatrice dallo stile watercolor unico al mondo con più di un milione di follower su instagram;

- il polacco AD PANCHO con uno stile colorato unico nel suo genere, famoso per la impeccabile saturazione del colore;

- ZUMIISM tatuatore estremo in stile ORIENTALE, direttamente dalla Korea per la prima volta in Italia;

- DAVID LA BRAVA attore della famosa serie TV "SONS of ANARCHY”. Fra gli italiani:

- MAMBO, tatuatore famoso in tutto il mondo per il suo stile, diventato in pochi anni uno dei punti di riferimento del tatuaggio moderno internazionale;

- MARCO MATARESE, con oltre 20 anni di studi artistici alle spalle, noto per i suoi tatuaggi tracciati tramite la tecnica dell’Etching (o acquaforte). Sono lavori blackwork di grande qualità che utilizzano con estrema precisione il movimento delle linee, il parallelismo tra di loro e la sensazione di volume che possono far percepire;

- AMANDA TOY famosa per i suoi tatuaggi giocosi e coloratissimi, dallo stile davvero unico. Bambole dagli occhioni languidi, matrioske, unicorni e arcobaleni fatati fanno parte dell’inconfondibile iconografia di Amanda Toy che rivisita il tatuaggio tradizionale americano;

- MATTEO PASQUALIN, con uno stile realistico in bianco e nero spettacolare. Punto di riferimento in tutto il mondo;

- il milanese STIZZO con uno stile tradizionale unico molto famoso in tutto il mondo

MILANO TATTOO CONVENTION 2019 PROGRAMMA