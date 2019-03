MILANORD2: DESTINAZIONE INNOVATIVA ALLE PORTE DELLA CITTÀ

Aprirà i battenti nel 2022 Milanord2, una destinazione unica e innovativa che LSGI Italia e CEETRUS stanno realizzando a Cinisello Balsamo, alle porte della metropoli meneghina.

L’avveniristico progetto è stato presentato oggi al Palazzo della Triennale a Milano da Birger Strom, presidente di LSGI Italia, con Davide Zanchi, AD di SCC Italia, società del gruppo LSGI che si occuperà della commercializzazione degli spazi e della gestione del business. Con loro Maria Rita Parsi, scrittrice, psicopedagogista, esperta di infanzia e famiglia, giornalista e docente universitaria.

Milanord2 sarà ubicato sul nuovo capolinea della M1 Rossa, raggiungibile da 1,3 milioni di milanesi in 30 minuti, e sulla futura fermata della Metro Lilla; capolinea di linee di autobus che lo renderanno accessibile dalla zona Nord Est della provincia di Milano e con una bicistazione coperta di oltre 800 mq collegata ai percorsi ciclopedonali, Milanord2 sarà al centro di un Hub metro – bus – auto - bici, con un parcheggio di interscambio dedicato con 1.500 posti auto.

Questa accessibilità permetterà di proporre un’offerta unica, che raggrupperà tante diverse proposte di attività e servizi.

Elemento distintivo di Milanord2 sarà Sky Plaza, uno spazio di 41.000 mq dedicati ad attività ludiche a cielo aperto, che si trasformeranno a seconda delle stagioni e che saranno palcoscenico per giochi, sport, attrazioni ed eventi artistici e culturali, per la maggior parte ad accesso gratuito. Sky Plaza sarà un luogo adatto a ogni età, dove si potrà passeggiare, stare insieme in famiglia o con gli amici, osservare-accompagnare-sperimentare le diverse attività. Una formula che favorisce l’affluenza dei nuclei famigliari con la funzione sociale di proiettare Milanord2 verso la popolazione e creare un forte e propositivo rapporto di integrazione con il territorio.

Con l’obiettivo di rispondere alle diverse aspettative di ciascuno, oltre a Sky Plaza, Milanord2 proporrà un Cinema Multiplex, attività ludiche e culturali su 21.500 mq, un’offerta di Food and Beverage di circa 10.000 mq, in parte collocata sullo Sky Plaza, estremamente variegata e accogliente, e una completa offerta Retail di 98.500 mq, pensata per accrescere il comfort della “shopping experience” di ciascun visitatore, con anche un “Fresh Market”, ispirato ai tradizionali mercati coperti e dedicato ai prodotti locali e bio.

Il progetto è inoltre sviluppato per essere altamente eco-friendly, non solo per l’accessibilità unica a Milanord2 tramite trasporto pubblico e mobilità dolce, ma anche attraverso l’adozione delle soluzioni green più innovative, ottimizzando i consumi con una produzione di energia da fonti rinnovabili, proveniente da pannelli fotovoltaici per una superficie di oltre 50.000 mq.