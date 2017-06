Morbillo: muore bimba di 9 anni non vaccinata. MORBILLO KILLER



Morbillo killer, nuovo caso a Roma: muore una bambina di 9 anni a causa del morbillo, la bimba non era stata vaccinata perché soffriva di una malattia genetica



Morbillo: muore bimba di 9 anni non vaccinata. MORBILLO KILLER - La tragedia a Roma

Muore di morbillo una bambina di nove anni all'Ospedale Bambino Gesù di Roma, la bambina morta di morta di morbillo era affetta da cromosomopatia.

Morbillo: muore bimba di 9 anni non vaccinata. MORBILLO KILLER - Soffriva di una malattia genetica

La morte per morbillo risale ad aprile di quest'anno e, come spiega all'AGI l'Infettivologo dell'ospedale, Alberto Villani, "la piccola non era stata vaccinata per timore, quando invece, essendo un soggetto più fragile per via della patologia di cui era affetta, ne avrebbe avuta estrema necessità".

Morbillo: muore bimba di 9 anni non vaccinata. MORBILLO KILLER - Parla l'infettivologo

L'infettivologo ha precisato di "non essere a conoscenza del modo in cui la piccola possa essere stata contagiata dal morbillo. Resta il fatto che non era stata vaccinata ed il principio e' che se invece tutti lo fossero, i soggetti piu' fragili sarebbero protetti. In questo caso - ha aggiunto Villani - sono due gli elementi sui quali occorre riflettere: l'esistenza di soggetti piu' deboli rispetto ad altri che a volte, non vengono vaccinati per paura, e il fatto che una malattia come il morbillo, su questi soggetti puo' avere complicanze ed esiti fra i piu' gravi".

Per il medico, "la vaccinazione verso soggetti più fragili, sarebbe auspicabile mentre spesso, si cade preda di timori infondati. Con una maggiore copertura, i soggetti più deboli correrebbero meno rischi"