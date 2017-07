Muore per un bacio: herpes porta la meningite. Il dramma di Mariana

Neonata uccisa a 18 giorni dalla meningite, virus trasmesso con un bacio

Neonata uccisa a 18 giorni dalla meningite, virus trasmesso con un bacio

"Non lasciate che bacino i vostri bambini". È questo l’appello lanciato da Nicole Sifrit, la mamma di Mariana Reese Sifrit, la bambina di 18 giorni morta per meningite sviluppata dopo aver contratto l’herpes da un bacio ricevuto da un parente.



Mariana Reese Sifrit, ha vissuto davvero troppo poco: solo 18 giorni per la piccola creatura nata in Iowa il primo di luglio e morta un paio di giorni fa per colpa delle complicanze di una meningite virale che avrebbe contratto per colpa del virus dell'herpes, con cui è entra in contatto dopo un bacio datole da un parente o amico di famiglia.



Portata in ospedale il 7 luglio dai genitori, alla piccola Mariana Reese Sifrit è stata subito diagnosticata la meningite virale nonché la presenza del virus dell'herpes simplex. Ma né la mamma né il papà della bimba sono risultati positivi all'herpes, da qui l’ipotesi sempre più concreta che Mariana abbia contratto il virus da qualcuno che l'ha baciata nei primi giorni di vita.



Strazianti i messaggi su Facebook di Nicole Sifrit, la mamma di Mariana Reese Sifrit la bambina morta a 18 giorni per una meningite virale contratta da un bacio: "La nostra principessa Mariana Reese Sifrit ha messo le sue ali d'angelo alle 8,41 di mattina mentre era tra le braccia del suo papà e con la sua mamma accanto"