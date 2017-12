Nadia Toffa "è tornata a casa e ci sta guardando": annuncio in tv de Le Iene

"Nadia Toffa è tornata a casa e ci sta guardando", l'annuncio durante l'ultima puntata de "Le Iene" di martedì 12 dicembre. Ad aggiornare sulle condizioni di salute della Toffa è stata Ilary Blasi, che ha ringraziato tutti i medici che l'hanno avuta in cura. La "Iena" ha avuto un malore due settimane fa.

Nadia Toffa "è tornata a casa e ci sta guardando": annuncio in tv de Le Iene - Le parole di Ilary Blasi

Ilary Blasi ha smentito delle notizie apparse su alcuni quotidiani online che dubitavano sulla presenza di Nadia Toffa in ospedale perché aveva lo smalto nero alle unghie. "Nadia è stata veramente male", ha spiegato nel corso della puntata de Le Iene. Nadia Toffa era stata ricoverata sabato 2 dicembre, all'ospedale Cattinara di Trieste. La 38enne inviata de Le Iene era nella hall dell'albergo Victoria in via Oriani, quando, alle 13.45, si è sentita male. Lo staff medico dell'ospedale aveva fatto sapere che le sue condizioni erano gravi in seguito ad una "patologia cerebrale". Nadia Toffa venne poi trasferita nella notte con un mezzo di elisoccorso al San Raffaele di Milano. Lì è stata sottoposta ad accertamenti e poi finalmente dimessa.

Nadia Toffa "sta meglio, ma non vuole uscire dall'ospedale": lo scherzo delle Iene domenica sera

"Nadia Toffa sta molto meglio, si è quasi completamente ripresa, ovviamente è molto stanca quindi questa puntata se la vedrà dal suo bel lettino d'ospedale", avevano annunciato domenica Le 'Iene' Nicola Savino, Giulio Golia e Matteo Viviani. "Vi do una chicchetta, la camera di Nadia si trova attigua al reparto di chirurgia estetica", aveva scherzato Giulio Golia. "L'occasione fa l'uomo ladro - commenta divertito Nicola Savoni - passa davanti oggi, passa davanti domani, non è che si può avere una quarta di reggiseno? Insomma abbiamo dato dentro Nadia Toffa e ci ritorna Antonella Clerici".