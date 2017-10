Nancy divorata da batteri mangiacarne BATTERI MANGIACARNE, urgano Harvey choc

Nancy divorata da batteri mangiacarne. Urgano harvey, uccisa da BATTERIMANGIACARNE

Nancy divorata da batteri mangiacarne. Urgano harvey, uccisa da BATTERI MANGIACARNE - le acque contaminate

Usa, allarme acque contaminate dai batteri mangiacarne: dopo gli uragani Irma e Harvey, gli Usa devono affrontare una nuova sfida. Dopo 11 giorni di atroci sofferenze è morta una donna di 77 anni a causa dei batteri mangiacarne. Nancy Reed, come riporta il New York Times, è il nome della donna, ultima vittima dell'uragano Harvey, morta per colpa dei batteri mangiacarne.

Nancy, ex maestra elementare morta a causa dei batteri mangiacarne, durante l’uragano Harvey si è rotta il braccio nel tentativo di uscire dalla sua casa allagata a Huston. Ed è attraverso la ferita del braccio che i batteri mangiacarne hanno trovato una via per infestare il suo organismo, provocandole uanfascite necrotizzante: un’infezione terribile e spesso mortale volgarmente chiamata “batteri mangiacarne”. Nel dettaglio non è ancora chiaro quale sia lo specifico batterio mangiacarne che ha colpito Nancy, probabilmente, dice l’esperto Rachel Noble, professoressa di Biologia marina all’Università del Nord Carolina, si tratta del batterio Vibrio vulnificus, microbo marino che rappresenta un rischio raro ma potenzialmente mortale per chi ha una ferita aperta.

Ma Nancy non è l’unica americana colpita dal batterio mangiacarne. Un altro caso di batterio mangiacarne è stato segnalato nella stessa contea: si tratta un ex vigile del fuoco e paramedico che sarebbe stato infettato dal batterio mangiacarne attraverso il morso di un insetto sul braccio mentre aiutava i vicini di casa a fuggire dalle alluvioni. Il vigile del fuoco, riconoscendo in tenpo i sintomi, ha avuto modo di salvarsi. Purtroppo una terza persona è morto nella contea di Galveston a causa della sepsi provocata da batteri mangiacarne in acqua.