Natale, ecco il panettone spiedino di Filz con cioccolato fuso e...

Per tutto il periodo di Natale il panettone, dolce tipico milanese, si trova in una nuova forma da Filz a Milano, in formato spiedino. Si tratta di un dolce, rigorosamente "spiedinato" con panettone, crema al mascarpone e cannella, cioccolato fuso e ribes per un gustoso boccone a 3,50 euro.

FILZ Da Filz il marchio di fabbrica è lo spiedino in tutte le sue divertenti declinazioni, anche le più insospettabili, fedelmente affiancato dalla una drink list che ne esalta i sapori.

Le proposte

L’offerta si compone di 16 proposte soggette a stagionalità degli ingredienti, da ordinare singolarmente alla carta o in combinazione. Tra gli spiedini più particolari troviamo lo spiedino formato da bocconcini fritti di coda di rospo marinata, lo gnocco di patate viola e gambero la pancetta tesa speziata con funghi shimeji e castagne. Ma Filz è anche un cocktail bar: sono 11 i drink in carta proposti per quest’autunno per la maggior parte studiati solo per il locale. Tra i più divertenti il Viola Aromatico, l’Aperitivo del Dott. Cast e il Daiquiri al Pepe di Sichuan.

Il locale

E’ un piccolo cocktail bar dai colori oro e amaranto. Ci si siede comodamente a bancone su sgabelli imbottiti color mogano. Sulle pareti c’e’ un marmo che ha visto tutto il XX secolo di questo piccolo locale in Porta Romana, sdrammatizzato da un’ironica parete cipria con pois amaranto firmata Le Corbusier.Divertenti oggetti da scoprire si specchiano nell’ottone del locale.