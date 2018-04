Nausea, cause e cosa mangiare in quei casi. RIMEDI CONTRO LA NAUSEA

La sensazione di nausea che tutti hanno provato almeno una volta nella vita è legata a fattori correlati agli organi, ossia quelli della zona pelvica e addominale, orecchio, liquido spinale e cervello. I fattori scatenanti possono essere problemi di equilibrio, mal d’auto e sollecitazioni del corpo durante i viaggi in aereo, in treno o in barca. Il fastidioso senso di nausea può nascere anche su una giostra in movimento. Inoltre, la nausea può essere un disturbo dovuto a patologie come le emorragie, l’emicrania, il trauma cranico e le neoplasie. Tra le cause della nausea c’è anche l’assunzione di alcuni medicinali, come i chemioterapici, gli antidepressivi e gli anticoncezionali. Una menzione a parte meritano le donne in gravidanza, le quali possono essere colpite da questa fastidiosa sensazione nel primo trimestre di gestazione e, in genere, è dovuta a problemi ormonali. Altri fattori scatenanti sono le allergie alimentari, la pillola anticoncezionale, l’ipoglicemia, l’abuso di alcol e l’anestesia generale.

Nausea, cause e cosa mangiare in quei casi. RIMEDI CONTRO LA NAUSEA - I rimedi per farla passare e calmare il senso di vomito

Quando la nausea è dovuta a problemi di digestione è consigliabile saltare il pasto o, se è necessario, preferire un brodo di verdure o una bevanda calda, come una camomilla, un tè al limone o della limonata calda. Inoltre, uno dei rimedi naturali più conosciuti in caso di nausea è lo zenzero. Si può consumare sia in una tisana, si può mangiare fresco oppure si può mescolare un cucchiaino di miele con un pizzico di zenzero in polvere. Per la nausea da viaggio, invece, versare una o due gocce di olio essenziale di zenzero su un fazzoletto da annusare di tanto in tanto.

Nausea, cause e cosa mangiare in quei casi. RIMEDI - la dieta da seguire contro nausea e vomito

Vi sono cibi che possono aiutare ad alleviare la sensazione di nausea come i formaggi freschi e lo yogurt, carne e pesce magri, cucinati senza l’aggiunta di grassi e spezie, verdura e frutta ben matura e cotta. In tutti i casi è bene evitare caffeina, i cibi speziati e i cibi fritti. Gli esperti consigliano di fare pasti piccoli e leggeri ma costanti in modo da non affaticare il processo di digestione. Mangiare spesso, inoltre, porta a sopperire allo stimolo della fame che di per se stesso può essere nauseante.