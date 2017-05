HAYDEN MORTO. Addio Kentucky Kid: quel mondiale vinto contro Valentino Rossi. LA VITA DI NICKY HAYDEN

HAYDEN MORTO: AVREBBE FATTO 36 ANNI IL 30 ULGIO



Avrebbe compiuto 36 anni il prossimo 30 luglio Nicky Hayden, lo sfortunato campione statunitense vittima di un incidente stradale mentre percorreva in bicicletta una strada a Misano Adriatico.



HAYDEN MORTO, ADDIO KENTUCKY KID



Nato in Kentucky, Nicky Hayden ha iniziato la sua carriera sullo sterrato prima di passare alla pista, vincendo il campionato Ama Supersport in sella ad una Honda privata nel 1999.



HAYDEN MORTO, NEL 2002 CAMPIONE IN SUPERBIKE AMA



Nel 2002 ha vinto il titolo AMA Superbike, Nicky Hayden è stato il pilota più giovane a conseguirlo, e l'anno successivo è passato al campionato del mondo MotoGp sempre alla guida di una Honda.



HAYDEN MORTO, IL TITOLO IN MOTOGP CONTRO VALENTINO ROSSI NEL 2006



Nicky Hayden è l'ultimo pilota statunitense in ordine di tempo ad essersi laureato campione del mondo nella classe 'regina' del Motomondiale nel 2006, quando scavalcò Valentino Rossi in classifica nell'ultima gara di Valencia approfittando della scivolata del 'Dottore' e chiudendo il gran premio al terzo posto.



HAYDEN MORTO, LA CARRIERA IN MOTOGP



Dopo aver disputato 13 stagioni in MotoGp, con 218 Gran premi disputati, tre vittorie in MotoGp e 28 piazzamenti sul podio, nell'ultima stagione disputata nel 2015, il pilota di Owensboro è stato nominato MotoGp Legend.



HAYDEN MORTO, L'ULTIMKO GP A IMOLA IN SUPERBIKE



'Kentucky Kid' ha poi intrapreso una nuova sfida nel 2016 con il suo passaggio alla Superbike. Con rinnovata energia l'americano ha portato il suo talento sulla Honda CBR1000RR SP, dimostrando il suo adattamento alla nuova classe con un primo podio ad Assen e, poco dopo, la prima vittoria a Sepang. L'americano ha ottenuto così un totale di quattro podi e ha terminato in quinta posizione nella classifica generale. In questa stagione con la Honda World Superbike Team, Hayden non era ancora riuscito a salire sul podio, collezionando 40 punti nella classifica piloti. L'ultima gara il 14 maggio nel Motul Italian Round a Imola.

Nicky Hayden è morto



E' morto Nicky Hayden. Il pilota di Superbike era ricoverato da mercoledì scorso nel reparto di rianimazione dell'ospedale Bufalini di Cesena, in seguito ad un incidente stradale. Aveva 36 anni.



NICKY HAYDEN E' MORTO. IL COMUNICATO DELL'OSPEDALE



"Alle ore 19.XX, il Collegio medico ha accertato il decesso del paziente Nicholas Patrick Hayden, ricoverato da mercoledì scorso 17 maggio nel reparto di Rianimazione dell'Ospedale Bufalini di Cesena a seguito del gravissimo politrauma occorso in quella stessa data", recita il testo del comunicato.



Hayden non si sarebbe fermato a stop



Intanto e' al vaglio della Procura di Rimini un video che mostra la dinamica dell'incidente ripreso da una telecamera di sorveglianza di un'abitazione nei pressi del luogo dell'impatto.



Hayden, il video: Nicky non si sarebbe fermato all'incrocio. La dinamica dell'incidente



Dal video emerge che Hayden, percorrendo in sella alla bici una strada secondaria, arrivato all'incrocio, non si e' fermato allo stop. Proprio in quel momento e' avvenuto lo scontro violento con la vettura proveniente dalla strada principale. L'impatto e' stato molto forte e l'ex campione di Moto Gp ha riportato un grave politrauma con conseguente gravissimo danno cerebrale. La Procura di Rimini ha disposto una consulenza tecnica per accertare la velocita' dell'auto e per capire se il guidatore abbia o meno rispettato i limiti previsti dal codice della strada