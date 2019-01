Olio d'oliva combatte l'obesità infantile. OLIO D'OLIVA VS OBESITA', SCOPERTA

Nell'olio d'oliva il segreto per combattere l'obesità infantile - L'idrossitirosolo, una sostanza contenuta nell'olio di oliva, migliora lo stress ossidativo, l'insulino resistenza e la steatosi epatica nei bambini obesi e affetti da fegato grasso. Uno studio condotto da medici e ricercatori dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma e pubblicato su Antioxidant and Redox Signaling racconta proprio queste proprietà racchiuse nell'olio d'oliva.

Olio d'oliva alleato contro obesità infantile e fegato grasso - lo studio

Le proprietà dell'olio d'oliva contro l'obesità infantile sono molto importanti, anche perchè proprio l'obesità (sia nei bambini che negli adolescenti) resta un tema molto caldo a livello mondiale. L'aumento del numero dei bambini con sovrappeso e obesità nei Paesi industrializzati ha portato un altro problema collaterali: un aumento di casi di fegato grasso o steatosi epatica non alcolica (NAFLD). Negli ultimi vent'anni infatti la steatosi ha raggiunto proporzioni epidemicheanche tra i più piccoli diventando la patologia cronica del fegato di più frequente riscontro nel mondo occidentale. In Italia il 15% dei bambini ne soffre e la percentuale sale fino all'80% tra i bambini obesi. Tra le cause del fegato grasso c'è l'aumento dello stress ossidativo che le cellule subiscono come conseguenza dell'obesità.

Olio d'oliva contro obesità infantile e fegato grasso - l'idrossitirosolo

Nello studio che racconta le proprietà dell'olio d'oliva contro l'obesità infantile i ricercatori hanno avuto l'aiuto del dipartimento di chimica, biologia e nfarmacologia dell'Università di Messina. Quello condotto dai medici del Bambino Gesù è il primo trial pediatrico con l'uso dell'idrossitirosolo, un fenolo dell'olio di oliva con elevato potere antiossidante. Il problema è che per avere il desiderato effetto antiossidante sarebbe necessario usare grosse quantità di olio d'oliva col serio rischio di diventare obesi, poiché l'olio d'oliva è molto calorico. Ma oggi è possibile usare, grazie ai progressi della tecnologia farmaceutica, solo le sostanze antiossidanti dell'olio d'oliva senza avere l'effetto calorico ma solo gli effetti benefici.

Olio d'oliva combatte l'obesità infantile. OLIO D'OLIVA VS OBESITA', SCOPERTA - parlano i ricercatori

«Questi prodotti assolutamente naturali - spiega Valerio Nobili, responsabile di epatologia, gastroenterologia e nutrizione del Bambino Gesù - possono essere integrati nella dieta dei bambini obesi per combattere le complicanzedell'obesità come lo stress ossidativo (invecchiamento cellulare, danno delle pareti delle arterie e vene) l'insulino resistenza e la steatosi epatica».