OLYMPIACOS-MILAN 3-1, ADDIO EUROPA LEAGUE. LEONARDO: "RIGORE INVENTATO, UN'INGIUSTIZIA"

"Sul calcio d'angolo del primo gol c'è fallo di mano perché batte e poi la riprende con la mano. A noi ci ha fischiato fallo per la stessa identica cosa con Calhanoglu. E anche il rigore non c'è, è inventato: non capisco perché non ci sia la Var che è uno strumento utile. E in più il rumore che c'era quando eravamo in attacco noi era insopportabile per via di una sirena: l'arbitro doveva fermare il gioco. Siamo ancora una squadra in costruzione, non siamo stati brillanti e sappiamo tutti qual è la nostra stagione. Dobbiamo migliorare e recuperare giocatori, non voglio cercare alibi ma trovo ingiusta questa eliminazione", l'analisi di Leonardo al termine di Olympiacos-Milan 3-1 che ha decretato l'eliminazione dei rossoneri dall'Europa League.

OLYMPIACOS-MILAN 3-1, GATTUSO: "ABBIAMO REGALATO LA PARTITA. PENALIZZATI DALL'ARBITRO, MA DOVEVAMO CHIUDERE LA PARTITA"

"Tanta delusione, ci sono milioni di tifosi che soffrono. Avevamo la partita in mano, abbiamo creato 8 palle gol e poi abbiamo commesso diverse ingenuità: così è giusto ad andare fuori. Non siamo ancora bravi e abbiamo regalato la partita. Poi ci mettiamo anche l'arbitro. Abbiamo avuto paura dopo la prima difficoltà ed è giusto ad andare a casa. In questo ambiente siamo partiti bene, ma non siamo riusciti a segnare. Non dovevamo farli entrare in partita: abbiamo un problema mentale e ci manca esperienza". Problema in attacco? "Dobbiamo avere veleno. Calhanoglu e Castillejo hanno avuto occasioni, ma poca convinzione. Ci mettiamo la faccia: non dovevamo perdere questa partita. L'arbitro ci ha penalizzato, ma noi dovevamo chiudere la partita subito perché l'abbiamo preparata bene. Mi dà fastidio prendere tre gol con questo Olympiacos. Sono incazzato nero perché potevamo essere più forti anche dell'arbitro. Ci facevano il solletico e poi hanno segnato un gol incredibile: divento pazzo perché preparo queste situazione per ore e ore. Non riesco a digerirlo: non abbiamo scusanti e mi arrabbio ancora di più. Non siamo squadra perché commettiamo ancora tante ingenuità e non siamo concentrarti per tutti i 90'. Brucia ed inutile negarlo".